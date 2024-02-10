Tarla ve mera arazilerinde sondaj çalışması yapılarak doğaya zarar verilecek: Yeni hedef Tekirdağ

Sanayileşme ve maden çalışmalarının giderek arttığı Tekirdağ’da birçok proje için kollar sıvandı. Saray’daki mera ve tarım alanları yok edilecek.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 10.02.2024 - 03:00
Tarla ve mera arazilerinde sondaj çalışması yapılarak doğaya zarar verilecek: Yeni hedef Tekirdağ
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Türkiye’de sermaye uğruna birçok doğal alan yok oluyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde özellikle turizm çalışmaları devam ederken birçok alanda da maden çalışmaları sürüyor. Tarım ve mera alanları maden kapsamında yok oluyor. Tekirdağ Saray ilçesindeki tarım ve mera arazilerinde de bu tehdit sürüyor. AKP iktidarının özelleştirdiği kurumlardan olan Türkiye Petrolleri, tamamı tarım arazisinden oluşan 15 bin metrekarelik alanda doğalgaz aramak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Zülfikar Holding’in sahibi olduğu şirket, projesine onay aldı. Bu onayla birlikte bölgede 3 milyon 978 bin TL değerinde sondaj çalışması yapılarak bölgede doğalgaz aranacak. Projenin tanıtım dosyasında tarla sahibiyle beş yıllık kira mukavelesi imzalandığı belirtildi. 

PROJE BİTMEDİ

Benzer bir şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü de aynı bölgedeki tarım arazilerine sınırı olan mera alanında maden işletmek için başvuruda bulundu. Çalışmalara onay verilmesi durumunda 99 bin 800 metrekarelik alanda kum ve çakıl madeni işletilecek. Proje için dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme şimdiki adıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan 2018’de “Yakın zamanda yapım ihalesiyle ilgili süreçleri başlatmış olacağız” demişti. Ancak şimdiki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin 2028’de tamamlanacağını açıkladı.

SARAY’DAKİ TEK TEHDİT DEĞİL

Geçen aylarda Cumhuriyet’in de gündeme getirdiği gibi Saray’daki tek tehdit ise bu projeler değil. İktidarın gözde şirketlerinden ve Akbelen Ormanı’nda kıyıma yol açan Limak Holding de alanda çalışma yürütmek için onay bekliyor. Onayın verilmesi durumunda Limak Çimento tamamı devlet ormanı olan 78.34 hektar büyüklüğündeki arazide maden ocağı işletecek. 


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