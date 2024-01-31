Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:02

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:05

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa, Saray, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 31 gram amfetamin, 6 gram eroin ve 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, G.Ç, T.B, S.A, A.Y.U, E.B, S.Ç. ve M.Ş.E. gözaltına alındı.