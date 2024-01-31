Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:02
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa, Saray, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 31 gram amfetamin, 6 gram eroin ve 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, G.Ç, T.B, S.A, A.Y.U, E.B, S.Ç. ve M.Ş.E. gözaltına alındı.


İlgili Haberler

Peaky Blinders'ın yıldızı Paul Anderson uyuşturucu ile yakalandı

Peaky Blinders'ın yıldızı Paul Anderson uyuşturucu ile yakalandı
Bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

En Çok Okunan Haberler