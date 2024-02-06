Anadolu Isuzu'dan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne Citiport teslimatı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:23

Güncelleme: 06.02.2024 - 13:23

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enke Otomotiv kanalıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilen Citiport otobüsler için Anadolu Isuzu tarafından Çorlu Atatürk Meydanı'nda teslimat töreni düzenlendi.

Teslimat törenine Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Anadolu Isuzu Yurtiçi Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük ve Anadolu Isuzu Yurtiçi Satış Direktörü Yusuf Teoman ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende Anadolu Isuzu Yurtiçi Satış Direktörü Yusuf Teoman tarafından Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a Anadolu Isuzu plaketi takdim edildi.

CITIPORT İŞLETİM MALİYETİ

Citiport, toplu taşıma alanında faaliyet gösteren kullanıcılarına düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi, uzun bakım periyotları gibi avantajları bir arada sunuyor. Citiport otobüsler düşük işletim maliyetleriyle dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Yurt İçi Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, ''Citiport otobüs modelimiz bütün donanım ve teknolojik üstünlüklerinin yanında maliyet avantajları da sağlıyor. Birçok belediyemiz gibi Tekirdağ Büyükşehir Belediye'miz tarafından da tercih edilmek bizleri mutlu etti. Anadolu Isuzu olarak tüm belediyelerimiz ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına en doğru cevabı vermeye devam edeceğiz. 107 kişilik kapasiteye ulaşan Citiport modelimizi Tekirdağ Büyükşehir halkının hizmetine sunduk, hayırlı olsun'' değerlendirmesinde bulundu.