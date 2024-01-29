Tehdit yayılıyor: 329 futbol sahası büyüklüğündeki doğal ve arkeolojik alanda maden işletecekler

Yayınlanma: 29.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 29.01.2024 - 03:00

Ülkenin her köşesinde maden çalışmaları devam ediyor. Köylülerin ve yaşam savunucuların doğal alanlarını koruma mücadelesi sürerken her gün yeni bir proje için de adım atılıyor.

Son olarak İTM Torf Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Denizli ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan 234.38 hektar yani 329 futbol sahası büyüklüğündeki alanda “Torf Ocağı ve Eleme-Ayırma Tesisi” projesi için geçen aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Şirketin projesi için karar verildi ve çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü’nde yurttaşların görüşüne açıldı. Bu sürecin ardından son kararın verileceği projenin yapılacağı alan ise tartışma konusu.

KORUMA ALANI İÇERİSİNDE

Şirketin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda yazan bilgilere göre projenin yapılacağı yer Gökgöl Sulak Alanı Koruma bölgesi olarak bilinen “Sürdürülebilir Koruma Bölgesi” içerisinde kalıyor. Ayrıca sazlık-bataklık ve tarım arazilerinden oluşan alanın etrafında da arkeolojik sit alanları bulunuyor. ÇED alanının 175 metre güneyinde ve 565 metre batısında Çandır Höyükleri 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanları bulunuyor. Şirket, arkeolojik sit alanlarına faaliyette bulunulmayacağını dile getiriyor.

Şirketin ruhsat alanı 2020’ye kadar Işıklı Gölü Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı, 2. derece doğal sit alanı olan Işıklı Gölü Nitelikli alan ve Işıklı Gölü Sürdürülebilir Alanı sınırları içerisinde yer almaktaydı. Ancak daha sonra Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararın ardından Işıklı Gölü Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsü “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değiştirildi.