Elazığ'da maden ocağında patlama: 2 yaralı

Elazığ'ın Maden ilçesinde özel bir şirkete ait bakır madeni ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 18:29
Elazığ'da maden ocağında patlama: 2 yaralı
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Olay, öğleden sonra Maden ilçesindeki özel bir şirkete ait bakır madeni ocağında gerçekleşti. Madene ait tünelde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçi O.B. ve maden mühendisi O.Ş. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Elazığ’ın Maden ilçesinde bakır madeni ocağında meydana gelen patlama ile ilgili Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz Maden ilçesinde bulunan Eti Gümüş Mızırtepe Galeri Bölgesi Maden Tüneli girişi çevresinde bulunan çöp ve atıkların temizlenmesi amacıyla yakıldığı esnada bilinmeyen bir nedenle maddenin patlaması sonucu 2 personel yaralanmıştır. Yaralıların ilk müdahaleleri Maden Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Olay hakkında adli tahkikat başlatılmış olup patlamaya neyin sebep olduğu olay yeri inceleme ekiplerince araştırılmaktadır” denildi.


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