ETİ Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin oldu

Yayınlanma: 27.01.2024 - 10:13

Güncelleme: 27.01.2024 - 10:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin getirildi.