ETİ Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin oldu

Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin atandı.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 10:13
ETİ Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin oldu
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin getirildi.


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