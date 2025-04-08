Termik santral için kapatma istediler

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vererek ÇED sürecini sonlandırdığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ruhsatı olmadığı için mühürlediği İzdemir-II Termik Santralı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan verilen ikinci onay yeniden yargıya taşındı.

Termik santral için kapatma istediler
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Ece İçmez
Yayınlanma: 08.04.2025 - 04:00

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), ÇED kararının anayasaya aykırı olduğunu belirterek iptali için suç duyurusunda bulundu. Bayraklı Adliyesi önünde bir araya gelen çevreciler ve yurttaşlar yıllardır çevre mücadelesinin odağında yer alan santrala karşı “Termik santral istemiyoruz”, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma”, “İklimi değil sistemi değiştir” sloganları attı. 

EGEÇEP eş sözcüsü avukat Arif Ali Cangı, Aliağa’daki ithal kömüre dayalı İzdemir Enerji Santralı-II hakkında verilen ÇED kararlarının hukuka aykırı olduğunu ifade ederek İzmir Barosu ve 60 yurttaşla birlikte yeni bir dava açtıklarını belirtti. Cangı, “İklim krizinin yükünü halk çekiyor, bedelini doğa ödüyor. Biz yaşamdan yanayız” dedi.


Etiketler: #İzmir #termik santral

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