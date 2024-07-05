TİP: Plajlar halkındır, halka açılmalıdır!

Yayınlanma: 05.07.2024 - 16:12

Güncelleme: 05.07.2024 - 16:12

Kıyıların oteller ve özel işletmeler tarafından işgal edilmesine tepkiler sürüyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Foça İlçe Örgütü de yazılı bir açıklama yayımlayarak ilçedeki kıyılarda yurttaşın işgallerden dolayı yürüyemediğini ve yetkililerin harekete geçme çağrısında bulundu.

Foça’da yurttaşların ücret ödemeden denize ulaşması neredeyse imkansızlaştığı aktarılan açıklamada, “Yeni Foça ve Foça arasındaki tüm koylar, özel işletmelerce kapatılmış, Yeni Foça’da ise halk plajı yakınındaki işletmeler tüm plaja şezlong ve şemsiye koyarak bırakın plajda oturmayı yürüyecek alan bırakmamışlardır. Anayasa’nın 43. maddesi gereği kıyıların mülkiyeti kamuya aittir. Kişi ve kurumlar tarafından işgal edilemez. Ayrıca ücret ödemediği için yurttaşın plaja girişinin engellemesi de yine Anayasa'nın 23. maddesinde güvence altına alınan "Seyahat Hürriyeti"nin ihlaline yol açacaktır. Dolayısıyla sahillere ve plajlara özel mülkü gibi davranan, yurttaşın denize ulaşmasına zorla engel olan işletmeler suç işlemekte, haksız kazanç sağlamaktadırlar” denildi.

“SUÇA ORTAKLIK”

Yetkililere seslenilen açıklamada, “Bu işletmelerin kıyı işgaline kayıtsız kalan yerel ve merkezi yönetimlerse bu suça ortaktır. İşletmelerin girişleri kapatması, yurttaşın plaja ulaşmasını engellemesi kabul edilebilir bir uygulama değildir. Türkiye İşçi Partisi olarak plajların herkese açılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etmekteyiz. Foça Belediyesi ve Foça Kaymakamlığı ivedi olarak işletmeleri uyarmalı, tüm yurttaşların plaj ve denize ulaşmasının önü açılmalıdır” ifadelerine yer verildi.