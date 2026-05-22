Tisan Koyu’nun betonlaştırılmasına Danıştay engeli

yapımı süren “Faras Tisania” otel ve konut projesine karşı TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından açılan iptal davasında önemli bir hukuki gelişme yaşandı. Danıştay 6. Dairesi, yerel mahkemenin kararını eksik inceleme gerekçesiyle bozarak bölgede yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmetti.

“Dünyanın En Güzel Koyları” listesine 13. sıradan giren Mersin’in Silifke ilçesindeki Tisan Koyu’nda kıyı mevzuatına aykırı şekilde betonlaşmasına karşı ilk günden itibaren net bir duruş sergileyen Başkan Vahap Seçer’in başlattığı bu süreç, yüksek yargının müdahalesiyle yeni bir boyut kazandı. Danıştay 6. Dairesi; Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin projeye dair imar planlarını ve çevreye yönelik iddiaları yüzeysel değerlendirdiğini belirterek, yargılama usullerine tam uyulmadan verilen önceki kararı geçersiz kıldı.

PROJE AKP VE MHP OYLARIYLA MECLİSTEN GEÇMİŞTİ

2022 yılında ortaya çıkan projeye göre; Tisan’da 5 katlı bir otel yapılması ve koyun yıllardır yapılaşmadan korunan kısımlarında da yapılaşma başlamasını öngören plan proje sahiplerince hazırlandı. Dönemin MHP yönetimindeki Silifke Belediyesi Meclisi’nden geçen proje, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de tartışmalara yol açtı ve Başkan Vahap Seçer, uyulmayan kıyı yönetmeliklerini ve doğal güzelliklerin betonlaştırma ile yok edilme teşebbüsüne itirazlarını yöneltti. AKP ve MHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla Büyükşehir Meclisi’nden geçen karar sonrasında Başkan Seçer, 2024 yılında Kıyı Kanunu’na, Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları ile bölgenin yapılaşma dokusuna aykırılık gerekçesi ile kamu yararını gözeterek yerel mahkemeye başvurarak Faras Akdeniz Konut Yapı Kooperatifi’ne karşı hukuki süreci başlattı. Yerel mahkeme ve istinaf yollarının neticesinde dava reddedilirken, dosya yüksek yargıya taşınarak Danıştay başvurusu gerçekleştirildi. Danıştay’ın yerel mahkeme kararını geçersiz kılan iptal kararında; eksik inceleme ve usul hataları, kısmi yapılaşma teşebbüsünün belirsizliği, yapı yüksekliğinin uygunsuzluğu, altyapı eksikliği, Kıyı Kanunu’nun ‘kıyıların kamu yararına açık tutulması’ ilkesine aykırılığı gözler önüne serildi.

YENİDEN KEŞİF YAPILACAK

Danıştay kararı ile yerel mahkemenin davayı reddinin hukuka uygun olmadığına, imar planlarının Kıyı Mevzuatı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na ve kamu yararına uygunluğunun kapsamlı bir araştırma ile yeniden değerlendirilmesin karar verildi. Söz konusu mahallin yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi işlemlerinin ise 1 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

“TİSAN KORUNMALI”

Mersin’in doğal ve tarihi güzelliklerini kentin zenginliği olarak ifade eden Başkan Vahap Seçer’in, rant ve yapılaştırma ile kıyıların tahribatına karşı duruşu kentin uluslararası alanda tanınan Tisan bölgesinin korunması adına önemli gelişmelerin başlangıcı oldu. Seçer’in süreç boyunca ortaya koyduğu ‘Rant odaklı değil, çevre ve insan odaklı belediyecilik’ duruşu; kıyıların, doğal yaşam alanlarının ve bölgenin ekolojik dengesinin korunmasını merkeze alan bir yerel yönetim anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle son yıllarda yoğun yapılaşma baskısıyla karşı karşıya kalan kıyı bölgelerinde, doğal güzelliklerin ve kamusal alanların korunmasına yönelik bu tutum; yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin yaşam hakkını da gözeten önemli bir çevre hassasiyetini ortaya koydu. Tisan’ın kendine özgü doğal yapısı, deniz ekosistemi, bitki örtüsü ve yıllardır korunan kıyı dokusunun sürdürülebilir biçimde geleceğe aktarılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Seçer’in yaklaşımı; rant ve betonlaşma odaklı projeler yerine doğa ile uyumlu, kamu yararını önceleyen bir kent vizyonunu ön plana çıkardı. Kıyıların herkes için erişilebilir, sağlıklı ve yaşanabilir alanlar olarak korunması gerektiği yönündeki bu anlayışla atılan adımların olumlu neticelenmesi doğal alanların korunmasına yönelik toplumsal hassasiyetin hukuki süreçlerde de karşılık bulduğunu gösterdi.