TMMOB’den Kanal İstanbul açıklaması

Yayınlanma: 20.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.11.2024 - 04:00

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, AKP iktidarının rant uğruna yapmak istediği Kanal İstanbul hakkında dün bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada açılan dava doğrultusunda geçen hafta gerçekleştirilen bilirkişi keşfi ve bölgedeki son durumdan söz edildi. Açıklamayı yapan şehir plancısı Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, Kanal İstanbul projesinin “Yeni Şehir” kısmına dikkat çekerek “Dava süreçleri devam ederken Toplu Konut İdaresi tarafından ise sessiz sedasız ihaleler yapıldı. Tarım ve mera alanları üzerinde yüksek yoğunluklu konut inşaatları başladı. Fakat bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) imar planlarına açtığı davada plan iptaline karar verildi” dedi.

‘ISRARDAN VAZGEÇİN’

Yürütmeyi durdurma kararı istediklerinin altını çizen Giritlioğlu, “Kamu yararını değil, ayrıcalıklı grupların yararını gözeten projeyi reddediyoruz. ÇED olumlu kararına beş yıl sonra bir kez daha hayır diyoruz. Rasyonellikten, bilimden hukuktan, akıldan uzak bu projeye ısrarınızdan bir an önce vazgeçin” ifadelerini kullandı.