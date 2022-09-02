Beş partiden ortak çağrı: Tokatköy’de yıkımlar derhal durdurulmalı

02 Eylül 2022 Cuma, 15:12

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin Beykoz ilçe başkanları, AKP’li Beykoz Belediyesi’nin dün Tokatköy’de yurttaşların evini zorla yıktığı kentsel dönüşüm projesine dair bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Tokatköy halkının kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya getirildiği vurgulanarak, “Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy’de uyguladığı kentsel dönüşüm projesinde, karşılıklı diyalog gibi bu tarz projelerde olmazsa olmaz hususları göz ardı ettiğini ve bunların yerine orantısız polis müdahalesi ve gözaltıları ile tabiri caizse taleplere kulak tıkamanın tercih edildiğini gözlemlemekteyiz” denildi.

Projedeki hak sahiplerine hak ettiği daireler sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bedelsiz bir biçimde teslim edilmesi gerektiğinin de altı çizilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Proje için Tokatköylü’den talep edilen paraların bölge halkının ekonomik durumunun dikkate alınmadan hesaplandığını, istenilen rakamların buradaki yaşayan halkın ekonomik durumu göz önüne alındığında abes rakamlar olduğunu ifade etmek isteriz. Bunların yanı sıra bu sebeplerden dolayı projeye imza atmayan Tokatköylü hemşehrilerimizin itirazları sonucunda yürütmeyi durdurma kararı çıkmış, her ne kadar bu karar iptal edilmiş olsa da bu iptal kararının nihai karar olmadığının bilinmesine karşın bölgede vatandaşlarımızın elektrik, su ve doğalgazları kesilmiş ve nihai karar beklenmeden bazı yıkımlar gerçekleşmiştir."

BEŞ PARTİDEN BEŞ TALEP

Beş partinin açıklamasın şu beş talep sıralandı: