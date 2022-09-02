Beş partiden ortak çağrı: Tokatköy’de yıkımlar derhal durdurulmalı
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin Beykoz ilçe başkanları tarafından yapılan açıklamada, polisin sert müdahalesine dikkat çekilirken, " Karşılıklı bir sonuca varana kadar hali hazırda devam eden ve başlayacak olan yıkımlar derhal durdurulmalıdır" denildi.
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin Beykoz ilçe başkanları, AKP’li Beykoz Belediyesi’nin dün Tokatköy’de yurttaşların evini zorla yıktığı kentsel dönüşüm projesine dair bir basın açıklaması yaptı.
Açıklamada Tokatköy halkının kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya getirildiği vurgulanarak, “Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy’de uyguladığı kentsel dönüşüm projesinde, karşılıklı diyalog gibi bu tarz projelerde olmazsa olmaz hususları göz ardı ettiğini ve bunların yerine orantısız polis müdahalesi ve gözaltıları ile tabiri caizse taleplere kulak tıkamanın tercih edildiğini gözlemlemekteyiz” denildi.
Projedeki hak sahiplerine hak ettiği daireler sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bedelsiz bir biçimde teslim edilmesi gerektiğinin de altı çizilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Proje için Tokatköylü’den talep edilen paraların bölge halkının ekonomik durumunun dikkate alınmadan hesaplandığını, istenilen rakamların buradaki yaşayan halkın ekonomik durumu göz önüne alındığında abes rakamlar olduğunu ifade etmek isteriz. Bunların yanı sıra bu sebeplerden dolayı projeye imza atmayan Tokatköylü hemşehrilerimizin itirazları sonucunda yürütmeyi durdurma kararı çıkmış, her ne kadar bu karar iptal edilmiş olsa da bu iptal kararının nihai karar olmadığının bilinmesine karşın bölgede vatandaşlarımızın elektrik, su ve doğalgazları kesilmiş ve nihai karar beklenmeden bazı yıkımlar gerçekleşmiştir."
BEŞ PARTİDEN BEŞ TALEP
Beş partinin açıklamasın şu beş talep sıralandı:
- Karşılıklı bir sonuca varana kadar hali hazırda devam eden ve başlayacak olan yıkımlar derhal durdurulmalıdır.
- Elektrik, su ve doğalgazı kesilen binalara yeniden bu hizmetler verilmeye başlanmalıdır.
- Yıkılan binaların altyapı bacaları derhal kapatılarak çevre kirliliğinin ve olası sağlık problemlerinin önüne geçilmelidir.
- Proje neticesinde gerçekleşecek olan yıkımlarda kiraya çıkacak olan vatandaşlara yapılacak olan kira yardımı enflasyon oranında yeniden güncellenmelidir.
- İletişim kanallarının yeniden açılabilmesi ve sağlıklı diyaloğun tesis edilmesi adına tarafların bir araya gelmesi sağlanmalı, karşılıklı talepler yeniden dinlenmeli ve söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli adımlar atılmalıdır.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!
- CHP'li Başarır'dan AKP'li Çelik'e tepki
- Bahçeli'den 'Sedat Peker' açıklaması