Tozkoparan'da kentsel dönüşüm baskınları devam ediyor
İstanbul Güngören’de hakları tanınmadan kentsel dönüşüme zorlanan yurttaşlar yine bir sabah baskınıyla karşı karşıya kaldı. Ekipler dün evlere koçbaşıyla, kapılarını açamadıkları dairelere ise duvarı kırarak girdi.
AKP’li belediyelerin kentsel dönüşüm mahallerine yaptığı sabah baskınları devam ediyor. Yurttaşları evlerinden çıkarmak için Tozkoparan Mahallesi dün sabaha karşı polis ablukası altına alındı. Bölgeye yüzlerce çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi, yollar barikatlarla kapatıldı.
Ekiplerin geleceğini öğrenen yurttaşlar bütün gece sokakta nöbet tuttu. Buna karşın, ekipler polis eşliğinde apartman ve daire kapılarını kırarak evlere girdi. Evlerini terk etmek istemeyen en az beş kişi gözaltına alındı. Koçbaşıyla girilen altı bina boşaltıldı. Barış Parkı’nda toplanan yurttaşlar, sıranın onlara gelmesinden korkarak nöbetlerini sürdürdü. Ekipler, boşaltılan binaların da yıkımına hız kesmeden başladı.
Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan, korumalarıyla birlikte boşaltılan alanı gezdi. Tozkoparanlılar Derneği (TOZDER) Başkanı Ömer Kiriş, yaşananları Cumhuriyet’e anlattı. Olaylar sırasında iki yurttaşın kalp spazmı geçirerek hastanaye kaldırıldığını belirten Kiriş, “Öyle bir hale geldik ki kapısını açamadıkları eve komşu duvarını kırarak girdiler” dedi.
Asbest tehlikesi olmasına karşın tozlu bir şekilde binaların yıkıldığını belirten Kiriş, “Burada herkes birbiri için gözyaşı döküyor. Evlerine girdikleri insanlar AKP’ye çalışan mahalle temsilcileri. Evden çıkartılan komşumuzun kızıyla konuştum. Bana ‘Bizi 10 gün için otele yerleştirdiler ama burası kokudan kalamayacağımız bir yer’ dedi” diye konuştu.
Yurttaşlar ise “Kış ortasında insanları zor durumda bıraktılar. Kiralar yükse ya da kiralık ev yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.
TEKİN: BU NASIL VİCDAN?
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bölgeye giderek yurttaşları dinledi. Mağdur aileleri ziyaret eden Tekin, “Bu kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm. İnsanları kışın ortasında evlerinden çıkarıyorlar. Bu nasıl vicdan?” dedi.
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