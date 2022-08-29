Tozkoparan'a sabah baskını: Çevik kuvvet ve iş makinaları mahalleye girdi

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 08:37

İstanbul Güngören'deki Tozkoparan mahallesinde imza sayısına ulaşılan binalarda yapılacak yıkım öncesi mahalleye gün ışığıyla beraber yüzlerce çevik kuvvet polisi gönderildi.

Mahalleli, polis ablukasının nedeninin diğer binalar için de yıkım girişimi olabileceğinden endişe duyuyor.

Avukat Onur Cingil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polislerden anonslar var. Avukat, basın mensubu, siyasiler kimse alınmayacak diye!" dedi.