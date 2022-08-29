Tozkoparan'a sabah baskını: Çevik kuvvet ve iş makinaları mahalleye girdi
İstanbul’un Güngören'deki Tozkoparan mahallesine sabah 04.30 sularında çevik kuvvet ekipleri TOMA'lar ve iş makineleri girdi.
İstanbul Güngören'deki Tozkoparan mahallesinde imza sayısına ulaşılan binalarda yapılacak yıkım öncesi mahalleye gün ışığıyla beraber yüzlerce çevik kuvvet polisi gönderildi.
Mahalleli, polis ablukasının nedeninin diğer binalar için de yıkım girişimi olabileceğinden endişe duyuyor.
Avukat Onur Cingil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polislerden anonslar var. Avukat, basın mensubu, siyasiler kimse alınmayacak diye!" dedi.
#Tozkoparan 'da sabah baskını yapan polisler Mahalle girişinde bölgenin avukatı olarak beni alana almamakta. Polislerden anonslar var. Avukat, basın mensubu, siyasiler kimse alınmayacak diye!— ONUR CİNGİL (@onurcingil) August 29, 2022
Bu faşizmdir! pic.twitter.com/V1bcCU1H1T
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