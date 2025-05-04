Trakya’nın ormanları için karar günleri yaklaşıyor, en az 38 RES inşaası yakın: Ağaç kıyımı kapıda

Yayınlanma: 04.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2025 - 04:57

Trakya, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerini kapsayan Kuzey Ormanlarında sermayenin yıkım çalışmaları sürüyor. Istranca Dağlarından Abant Dağlarına kadar uzanan bölgede madencilik, enerji ve benzeri tahribat oluşturacak alanlar kuruluyor.

ÜÇ PROJE SIRADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, Tekirdağ Saray’da iki, Süleymanpaşa’da da bir proje için karar günü yaklaştı. 26 Mayıs’ta Selenka Elektrik’in Saray’daki Bahçeköy, Güngörmez, Sefaalan ve Küçükyoncalı mahallelerinde kurmak istediği rüzgâr enerji santralına (RES) ilişkin Ankara’da inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) toplanacak. Şirketin hazırlattığı 1378 sayfalık çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun incelenmesinin ardından projeye ilişkin karar verilecek. ÇED raporuna göre, şirket bu proje kapsamında 12 türbin kuracak. Türbinlere 1 milyar 147 milyon TL harcanacak. Türbinlerin dikileceği alan orman, içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alan sınırı, yeraltı suyu besleme alanı ve Ergene Havzası sınırında yer alıyor. Şirketin bu bölgede keseceği ağaç sayısı da İDK toplantısının ardından netleşecek.

TANIDIK İSİM

Bir diğer proje ise Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nının katledilmesine yol açan şirketlerden IC İÇTAŞ’a ait. Şirket Saray ve Vize ilçelerinde etkili olacak RES projesiyle bölgeye yedi türbin dikecek. Proje kapsamında yedi türbin için 52 bin 185 metrekarelik alan kullanılacak. Ayrıca 13 bin 405 metrekarelik alana ise depolama ve şalt sahası üniteleri yerleştirilecek. Bu projeye ilişkin İDK ise 30 Mayıs’ta karar verecek. Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı (HKT) da Ağustos 2024’te yapıldı. Şirket bu projesi için de 585 milyon TL harcayacak.

BÖLGE SAKİNLERİ TOPLANACAK

Aynı şekilde Turen Yapı Enerji de bölgede RES için çalışmalara başladı. Süleymanpaşa’daki Işıklar, Yeniköy, Çanakçı ve Naipköy mevkilerinde yapılmak istenen proje kapsamında alana 19 türbin dikilecek. Şirket bu projesi için de 2 milyar 821 milyon TL harcayacak. Öte yandan şirket alanda æ39 türbin kurmak istiyor. Ancak lisans süreci ve alınan kararlar doğrultusunda projeler ikiye bölündü. 19’luk proje için HKT 29 Mayıs’ta yapılacak.