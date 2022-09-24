Tunç Soyer'den asbestli gemi açıklaması: Halkın gücünün önünde durulmayacağını ispat ettik
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aliağa’da sökülmek üzere Türkiye’ye doğru ilerlemekteyken ortak mücadele sonucunda rotası geri çevrilen zehir gemisi Nae Sao Paulo süreci hakkında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyelerine bilgi verdi.
Bergama Vapuru’nda düzenlenen toplantıda Başkan Soyer, “Halkın gücünün ve katılımcı demokrasinin önünde hiçbir gücün duramayacağını ispat ettik” dedi.
Soyer, “Birlikte başardığımız bu mücadele Türkiye’de tektir. Bu direnişimiz birçok başlıkta dünyaya ve Türkiye’ye ilham olmuştur. İşçilerimiz, doğamız ve son olarak dayanışma kazandı” dedi.
‘TÜRKİYE’YE YAYILACAK’
İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise mahkeme süreçlerinin Türkiye’de sağlıklı işlemediğini söyleyerek şöyle konuştu: “Biz vazgeçmemeyi öğrendik. İzmir’deki örnek bütün Türkiye’ye yayılacaktır.”
AKPM Sosyal İşler Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise “Yerel güçleri kutlamalıyız. Toksit geminin gelmemesini sağladılar” ifadelerini kullandı.
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