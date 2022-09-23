Soyer’den Kılıçdaroğlu'na: İzmir her daim yanınızda olmaya devam edecek

23 Eylül 2022 Cuma, 12:03

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 27. dönem 5. Hazırlık Çalışması Değerlendirme Toplantısı başladı.

Toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu partililere seslenerek, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" diye sordu.

"ARKANIZDAYIZ, YANINIZDAYIZ"

Kılıçdaroğlu’nun ardından kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2023 seçimlerinde İzmir’in CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu’nun yanında yer alacağını söyleyerek, “Bu yolculukta İzmir her daim yanınızda olmaya devam edecek. Varlığınız ve liderliğinizde güç ve çalışma azmi buluyoruz. Ayağınıza taş değmesin. Bizi geleceğe taşıyacak bu yolculukta sonuna kadar beraberiz. Arkanızdayız, yanınızdayız, sonuna kadar sizinleyiz” ifadelerini kullandı.

Soyer şu ifadeleri kullandı:

“Ülkeler için 100 yıl önemli bir kilometre taşı. Kuruluşun ve kurutuluşun şehri bunu layıkıyla kutlanmalıydı. Kurutuluşu nasıl bir coşku ile kutladıysak İzmir iktisat kongresinin 100. yılını da aynı coşku ve görkemle kutlamaya hazırlanıyoruz. Yapmak istediğimiz şey 100 yıl önce kurtuluştan 5 ay sonra adeta küllerinden doğacak yeni bir devleti yaratmak için düzenlenen bir iktisat kongresini yeniden toplamak. Yangın yeri bir şehirde gelecek iktisat politikalarını belirlemek için düzenlenmişti. Bu tarihi misyonu tekrar üstlenmek istiyoruz. İşçiler, tüccarlar, çiftçiler ve sanayiciler katıldı bu kongreye. Biz de 100 yıl sonra bu süreci 10 Ağustos’ta başlattık. Önümüzdeki zaman dilimi içinde 4 ayrı gurupla buluşmaları sürdüreceğiz. Çıkan sonuçları tartışacağız akademisyenlerle. Özetle ikinci safhasına başladığımız bu sürece iki ilavemiz olacak. İki yurttaş forumu düzenlenecek. Akdeniz yerel yönetimler platformu da düzenleyeceğiz. Özetle bu derin umutsuzluk ve gelecek kaygıları ve bugünün siyasal ikliminde gelecekte oluşturacağımız siyasal kararlara altlık oluşturacak. Yolumuzu aydınlatacak bir katkı olarak değerlendiriyoruz.”