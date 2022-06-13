Tunç Soyer’den vidanjörlere sıkı takip talimatı ve işbirliği çağrısı: Foseptiğini sokağa döktüler
İzmir Şehir Hastanesi’nin şantiyesine ait atık sular Bayraklı’nın sokaklarına döküldüğü belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurumları işbirliğine çağırdı.
Yapımı süren İzmir Şehir Hastanesi’nin şantiyesine ait atık suların vidanjörlerle taşınarak Bayraklı’nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına döküldüğü belirlendi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu olay üzerine başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü olmak üzere kamu kurumlarını işbirliğine çağırdı. Bayraklı ilçesinde bazı mahallelerde yoğunlaşan koku ihbarları üzerine İZSU Genel Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı denetim sonucu kanal kapaklarını izinsiz açarak kaçak döküm yapan iki vidanjör sürücüsü suçüstü yakalandı. İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinin foseptik sularını Bayraklı’nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına boşaltan vidanjörlerin sorumluları belirleniptutanak tutuldu. Ancak olaydan iki saat sonra aynı vidanjörlerden birinin yeniden kaçak döküm işlemi yaptığı tespit edildi ve yeniden tutanak düzenlendi.
Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, AKP ve MHP milletvekillerine “Bu rezilliğe seyirci kalmayacağınızı umuyorum” diye seslendi.
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