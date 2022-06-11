İzmir'de TÜİK protestosu: Kamu emekçileri hesabını sandıkta AKP’ye soracak

11 Haziran 2022 Cumartesi, 17:53

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Konak'taki il müdürlüğü önünde toplanan kamu emekçileri basın açıklaması yaparak hükümete tepki gösterdi.

Açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre enflasyonun son bir yıla göre yüzde 73.5 arttığı, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Araştırma Birimi olan Kamu-Ar’a göre ise oranın yüzde 159,6 olduğu vurgulandı.

"ÇARPITILMIŞ RAKAMLAR"

Birleşik Kamu-İş İzmir Şube Başkanı Adem Yıldırım'ın yaptığı açıklama şöyle:

Gerçeklere dayanmayan veri açıklayan TÜİK’i referans alan hükümet, sözde enflasyon oranında zam yapmaktadır. Biz gerçek enflasyon oranının üzerinde zam talep ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda, yılda sadece iki kere gelen zam haberlerinden bile rahatsızlık duymaktaydık. Ancak AKP iktidarı, günlük olarak gelen zam haberlerindense, artık aylık zamlara bile yurttaşları razı etmeye çalışmaktadır. TÜİK’in çarpıtılmış rakamlarının bile gerisinde seyrederek kamu emekçileri günden güne yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Bundan sadece 10 yıl önce en düşük kamu emekçisi maaşı 1000 dolar civarında seyrederken bugün 400 dolar civarına karşılık gelmektedir.

"MAAŞ 17 BİN LİRAYA YÜKSELMELİ"