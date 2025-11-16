Tunceli'de doğanın talanına karşı miting

Tunceli’de Munzur Çevre Platformu’nun çağrısıyla aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşlardan oluşan kalabalık, kentteki madencilik ile HES projelerine karşı Sanat Sokağı’nda bir araya geldi.

Kalabalık grup, ellerindeki döviz ve pankartlarla Seyit Rıza Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasının ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Maden değil yaşam istiyoruz. Doğa düşmanlarına geçit yok. Kayasına, suyuna ve ağacına sahip çıkan Dersimliler sizin için ağaç, kaya, su, toprak, doğa, börtü böcek sadece doğanın bir parçası değil, sadece canlıların yaşam alanı değil. İnanç demek hafıza demektir. Bunlara sahip çıktığınız için bin kez selam olsun sizlere” dedi.

Birleşe birleşe kazanacaklarını söyleyen Hatimoğulları, “Bizler doğa talanına ‘Hayır’ dedik, demeye devam edeceğiz. Doğa talanı yasasının geri çekilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunduk. Bugün de aynı bilinçle buradayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi yapıldı.