Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tunceli'de doğanın talanına karşı miting

Tunceli'de doğanın talanına karşı miting

16.11.2025 17:14:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Tunceli'de doğanın talanına karşı miting

Tunceli'de yapımı planlanan madencilik ve HES projelerine tepki için gerçekleştirilen yürüyüşe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Maden değil yaşam istiyoruz. Bizler doğa talanına ‘Hayır’ dedik, demeye devam edeceğiz. Doğa talanı yasasının geri çekilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunduk. Bugün de aynı bilinçle buradayız. Bizler birleşe birleşe kazanacağız” dedi.

Tunceli’de Munzur Çevre Platformu’nun çağrısıyla aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşlardan oluşan kalabalık, kentteki madencilik ile HES projelerine karşı Sanat Sokağı’nda bir araya geldi.

Kalabalık grup, ellerindeki döviz ve pankartlarla Seyit Rıza Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

Image

Basın açıklamasının ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Maden değil yaşam istiyoruz. Doğa düşmanlarına geçit yok. Kayasına, suyuna ve ağacına sahip çıkan Dersimliler sizin için ağaç, kaya, su, toprak, doğa, börtü böcek sadece doğanın bir parçası değil, sadece canlıların yaşam alanı değil. İnanç demek hafıza demektir. Bunlara sahip çıktığınız için bin kez selam olsun sizlere” dedi.

Image

Birleşe birleşe kazanacaklarını söyleyen Hatimoğulları, “Bizler doğa talanına ‘Hayır’ dedik, demeye devam edeceğiz. Doğa talanı yasasının geri çekilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunduk. Bugün de aynı bilinçle buradayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi yapıldı.

İlgili Konular: #Tunceli #Miting #Dersim

İlgili Haberler

Tunceli’de Alevi ocak temsilcilerinden barış çağrısı
Tunceli’de Alevi ocak temsilcilerinden barış çağrısı Tunceli’de Alevi ocaklarına mensup kanaat önderleri ve ocak temsilcileri, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptıkları açıklamada, sürece katkı vermeye hazır olduklarını belirterek, barışın en kutsal ibadet olduğunu dile getirdi.
Tunceli'de köylülerden 'mayınlı sahalar temizlensin' çağrısı
Tunceli'de köylülerden 'mayınlı sahalar temizlensin' çağrısı Tunceli’nin Sütlüce köyünde hayvancılıkla uğraşan yurttaşlar, bölgede mayın ve patlayıcıların yıllardır temizlenmediğini, bunun yaşamlarını ve hayvanlarının can sağlığını tehdit ettiğini savunarak, mayınlı alanların temizlenmesi için çağrıda bulundu.
Tunceli’de tapulu evlerinin camiye çevrildiğini iddia eden aile hakkını mahkemede arıyor
Tunceli’de tapulu evlerinin camiye çevrildiğini iddia eden aile hakkını mahkemede arıyor Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Büyükyurt Köyü’ne dönen Mine ve Murat Sarıçiçek çifti, tapusu kendilerine ait olan ve bugün cami olarak kullanılan değirmen ve evin iadesi talebiyle hukuk mücadelesi başlattı. Aile, “Burası bizim dedemizin tapulu toprağı, elimizde belge var. Biz kimsenin inancına karışmıyoruz ama kimse de bizim hakkımıza el koyamaz” ifadelerini kullandı.