Tunceli'de silahlarıyla köylere giren avcılar tepki çekiyor

15 Kasım 2022 Salı, 12:50

Tunceli'de avcı olduklarını belirten bazı kişilerin tüfekleri ile köylere gelmesi yurttaşlarda tedirginliğe yol açıyor.

ANKA Haber Ajansı'ndan Hüsniye Karakoyun'un haberine göre, "av mevsimi" kapsamında bazı köylerin sınırları içerisinde avlanan sözkonusu kişilerle ilgili konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi yetkilisi, avcıların yerleşim yerlerine kadar girmelerinin yasak olduğunu belirtti. Meskûn mahalle 300 metreye kadar yaklaşmalarının yasak olduğunu belirten yetkili, yurttaşların yasağı ihlal edenleri jandarmaya şikâyet edebileceğini aktardı. Yetkili ayrıca, avcıların Merkez Av Komisyonu kararı doğrultusunda günde 2 keklik ve 1 tavşan avlayabileceklerini söyledi.

Hozat’a bağlı Türktaner Köyü Akpınar mezrasında yaşayan Yüksel Akdoğan da avcılara "Tarlalarımızın içerisinde geziyorlar. Evlerimizin yakınına kadar geliyorlar. Keklik ve tavşan avlıyoruz diyorlar. Keklik ve tavşan gündüz vakti köyün içerisinde ne arasın? Köylüler tedirgin oluyor" diyerek tepki gösterdi.

"BİZ YIRTICI HAYVANLARA DAHİ ATEŞ EDEMEZKEN KEKLİK GİBİ BİR HAYVAN NİYE VURULUYOR?"

Tunceli merkeze bağlı Eğriyamaç Köyünde yaşayan Hüseyin Zeytin ise, keklik ve tavşan avının serbest olmasına tepki gösterdi. Zeytin, "Bizim barınma alanlarımıza saldıran ve çoğalan, dengeyi bozan hayvanlara karşı silah taşımamız bile yasakken, mazlum ve masum hayvanları öldürmek için yasanın hiçbir yaptırımı yoktur. Bu nasıl bir adalettir ben anlayamıyorum. Köyümde ayı ve domuzun tarım alanlarıyla meyve ağaçlarına verdiği zararı görseniz içiniz ağlar. Oysa keklik azalırsa süne çoğalır ve ekinler yok olur. Bu yararlı hayvanları vurmaya izin var ama bizim arazilerimizi, can güvenliğimizi tehdit eden yırtıcı-vahşi hayvanlara silah sıktığımızda cezası var. Bu nasıl mantıktır bunu anlamak imkânsız" dedi.

"HİÇBİR CAN SPOR ADI ALTINDA KATLEDİLEMEZ"

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da duruma tepki göstererek, "Şehrimde, topraklarımda, ülkemde, Dünyada hiçbir canlı spor adı altında katledilemez. Bu tür durumlara sonuna kadar karşı çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Bu meselenin de sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.