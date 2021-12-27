TÜPRAŞ için verilen 'ÇED olumlu' kararı iptal: "Büyük sermayeye karşı büyük bir kazanım"
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ faz 2 iskelesinin kapasite artışı için verilen ÇED olumlu kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Cumhuriyet'e konuşan davacı Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, kararın çevre mücadelesi adına cesaret verici olduğunu belirterek "Sermaye hiç yılmıyor ama biz de hiç yılmayacağız" dedi.
Türkiye Petrol Rafineleri Anonim Şirketi, projesinin kapasitesini artırmak ve dip tarama projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.
Yaklaşık 14 bin 400 metre karelik alanda 30 bin metreküp dip tarama işlemini kapsayan projeyle ilgili başvuruyu inceleyen bakanlık ÇED olumlu kararı verdi. Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği ise kapasite artırımının bölgedeki gemi trafiğini artıracağı ve dip tarama projesinin kıyıya telafisi imkansız zararlar verebileceği gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı. İtirazları değerlendiren Kocaeli 2. İdare Mahkemesi, bölge halkını haklı bularak kararı iptal etti.
"EKOLOJİYE KARŞI BÜYÜK SUÇ"
Karar üzerine Cumhuriyet.com.tr olarak Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı ile konuştuk.
Şirketlerin limanlara daha yüksek gemileri yanaştırabilmek için 'dip tarama' yöntemi bulduğunu belirten Fidancı, "Bu bildiğiniz vahşet aslında. Orada bir habitat var. Oradan aldıkları tonlarca ekolojik malzemeyi, gidip Çınarcık çukuruna gömeceklerdi. Burada bir habitatı zaten yok ediyorsunuz. Sonra o yetmiyor alıp başka bir habitatın içerisine koyuyorsunuz. Bu ekolojiye karşı gerçekten büyük bir suçtu. Bu kararın alınıyor olması çevre mücadelesi adına cesaret verici" dedi.
ŞİRKETLER SIRADA BEKLİYOR
"İnsanlar sermayeye karşı mücadelede çekiniyorlar. Ancak bu karar büyük sermayeye karşı mahkeme adına cidden büyük bir kazanım. Şimdi herşeyin yeniden başlaması gerekir" ifadelerini kullanan Fidancı, bölgede dip tarama yapmak için şirketlerin sıraya girdiğine dikkat çekerek bundan sonraki süreçte açacakları davaların da önemli olduğunu belirtti.
Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nin sahipsiz olmadığını vurgulayan Fidancı, ifadelerini "Niye buldular bu yöntemi? Normalde yapmak için imar planlarında değişiklik yapılması lazım. Ama imar planlarında daha önce dava açıp kazandığımız için bu yöntemi buldular. Sermaye hiç yılmıyor ama biz de hiç yılmayacağız" diyerek sonlandırdı.
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