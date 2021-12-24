Çevrecilerden Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne dava

24 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Melet Irmağı ve Turnasuyu Irmağı arasında deniz dolgusu yapılmasını öngören bisiklet yolu projesine ait çevresel etki değerlendirmesinin (ÇED) iptali için dava açtı.

ORÇEV, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin deniz dolgularıyla ilin kumsallarını yok ettiğini belirttiği açıklamasında, “Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesinde kıyıda düzenleme adıyla deniz dolgusu yapmıştı. Açtığımız dava sonunda kazandık. Devam eden davalarımız var. Bunlarda da bilirkişi heyeti lehimize rapor hazırladı. Mahkeme bu raporlara bakarak karar verecek. Kararın lehimize çıkacağını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

BİSİKLET YOLU GEREKLİ

Açıklamada, bisiklet ve yürüyüş yollarının yaşanabilir şehir için gerekli olduğu kaydedilerek “Trafik yoğunluğunu azaltmak, gürültü kirliliğini önlemek için bisiklet ve yürüyüş yolları yaşanabilir şehir için gerekli ancak bunu yaparken doğal yaşam alanları ve kıyılar bozulmamalıdır. Kumsalı yok ederek, denizi doldurup ekosistemi yok ederek yapılan bisiklet ve yürüyüş yolunun anlamı yok. Bisiklet yolu, şehir içinde de olursa anlamlı olur. Bisiklet yolu, yalnızca gezi anlamında değil, ulaşım olarak da değerlendirilmeli. Kulağa hoş gelecek adlarla yapılmak istenen projelerle kıyılar yok ediliyor” vurgusu yapıldı.