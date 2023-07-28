Türkiye günlerdir alevlere teslim... Orman Yüksek Mühendisi Melih Olcay: Yangın teşkilatı yetersiz

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:25

Türkiye’nin pek çok noktasında ormanlar yanıyor. Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangını beşinci gününde de söndürülemedi. Alevlerin yükseldiği Beydağı Sahil Milli Parkı’nın sarp ve kayalık olması ve orman yolunun bulunmaması nedeniyle çalışmalar güçlükle ilerliyor. Yangın nedeniyle en az 200 hektar ormanlık alan zarar gördü. Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkisinde de çıkan orman yangını kontrol altına alınamayarak hızla büyüdü. Çanakkale’de çıkan yangın ise ancak 16 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Benzer şekilde Balıkesir İvrindi’de, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde de orman yangını vardı. Aynı anda pek çok bölgede çıkan yangınlar ve müdahalelerde yaşanan gecikmeler nedeniyle hektarlarca orman zarar gördü. Hem bu ormanlarda yaşayan hayvanlar öldü, hem de onlarca ağaç yanarak kül oldu. Uzun saatler süren yangınların neden kontrol altına alınamadığı ise yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre yangınlara müdahale edilememesinin nedeni ekipmanlardaki yetersizlik ile teşkilatlardaki plansızlık.

‘İLK YARIM SAAT KRİTİK’

Cumhuriyet’e konuşan Orman Yüksek Mühendisi Melih Olcay, teşkilatın yangınları önlemedeki yetersizliğine dikkat çekti. Olcay, “Uzun süren yangınların en önemli nedeni rüzgâr fonksiyonu ve teşkilatların yangınları önlemedeki yetersizliği. Yangının ilk çıktığı yarım saat içerisinde yangını tespit edip ona gerekli müdahaleyi yapmaları gerekiyor. Eğer ilk yarım saat içerisinde bir yangına müdahale edemiyorsanız yangın rüzgârla birlikte artarak yayılır” dedi.

“Akdeniz kenarında yangınlardan sonra bazı bölümlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme imkânı zorlaşıyor” diyen Olcay, “Özellikle Kemer bölgesinde yanan ormanlar kayalık bölgeler olduğu için tekrardan ağaçlandırılıp eski haline getirilmesi çok zor oluyor. Yangın teşkilatı bugün Çanakkale’de, Kemer’de, Balıkesir’de, Antalya’da çıkan benzer yangınları örtüştürebilecek, kapatabilecek teşkilat kapasitesine sahip değil” diye konuştu.

Olcay, “Yıl içerisinde yangın söndürme ekipmanlarıyla ilgili ihaleler yapılıyor. Fakat bunlar bölgelerin ihtiyacına göre dağıtılmıyor. Teşkilatlarda büyük oranda planlama eksiklikleri var. Çalışan personel, mevsimlik olarak çalışıyor ve tam teçhizatlı değiller. Hava-yer kombinasyonun tek elden yürütecek bir sistem yok” ifadelerini kullandı.

‘TECRÜBE VE LİYAKAT YOK’

Koordinasyonsuzluklar nedeniyle yangınlara müdahalede gecikildiğine dikkat çeken Olcay şöyle devam etti:

“Yangın söndürme konusunda yetişmiş, bu konuda söz sahibi ve bu konuda tecrübe, liyakat ve deneyimlerden geçmiş yöneticiler yok. İdare merkezlerinde çok büyük koordinasyonsuzluklar olduğu için yangına müdahale etmek uzun vakit alıyor. Tarım ve orman bakanı geliyor yangın hakkında konuşuyor. Kültür ve turizm bakanı geliyor yangın hakkında konuşuyor. İçişleri bakanı geliyor orman yangınları hakkında konuşuyor. Konuşmayan tek kişi orman genel müdürü. Anayasa’ya göre Orman Genel Müdürlüğü sevk ve idare konusunda yetkili kurumdur.”