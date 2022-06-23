Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı: Geçen seneyle aynı noktadayız

23 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Marmaris’te önceki gün binlerce hektarlık ormanlık alanı etkileyen yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yaptığı açıklamada yangına 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale edildiğini söyledi.

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, Marmaris’te önceki gün çıkan yangını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Özkara, “Yangın öncesinde ‘Şu kadar personel ve ekipmanla birlikte hazırız’ dediler. Çıkan Marmaris yangınıyla birlikte teşkilat altüst oldu” dedi. Geçen seneye kıyasla yeterli önlem alınmadığını belirten Özkara, “Bir mesafe kaydedilmediğini, hâlâ geçen seneyle aynı noktada olduğumuzu görüyorum. Ortada, ‘Ben yaparım, ben bilirim. Benim hatam yok’ şeklinde bir yaklaşım var. Bu anlayış da başarısızlığı beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.

PERSONEL EKSİKLİĞİ VAR

Geçen sene çıkan yangınların ardından Orman Genel Müdürlüğü’ne gerekli uyarılarda bulunduklarını belirten Özkara, “En uzak mesafeye risk almadan o hortumu götürebilmek, suyu ulaştırmak çok önemli. Yapılan çalışmalarda personel eksikliğini de görüyoruz. 5 bin civarında eleman alımından bahsedildi ama şu ana kadar elemanların aktif bir şekilde işe başladığına dair bir ifade yok” diye konuştu. Taşeronlarla birlikte geçici ekip oluşturduklarını dile getiren Özkara, “Taşeron ekipler orman yangınlarına katkı sağlamak için beş ay çalışacaklar. Bu konu taşerona yaptırılacak kadar kolay değil. Bu şekilde bir yaklaşımla geçmiştekinden farklı bir sonuç ortaya çıkmaz” ifadelerini kullandı.