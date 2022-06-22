Marmaris'te yangın sürüyor: Alevler yön değiştirdi

22 Haziran 2022 Çarşamba, 18:52

Dün akşam saatlerinde Bördübet Koyu Adalar mevkiinde başlayan yangın rüzgarın şiddeti ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Gece boyunca karadan müdahalenin sürdüğü yangına, sabahın ilk ışıkları ile birlikte havadan müdahale de başladı.

İlgili makamların açıklamasına göre; 20 helikopter, 14 uçak ve yaklaşık bin 500 personel ile söndürme çalışmaları devam ederken, zaman zaman şiddetlenen rüzgar alevlerin büyümesine neden oldu.

Sık ormanlık alanda etkili olan yangın kuzey yönünde yayılma gösterirken, ekiplerin gayretli çalışmaları saatlerdir devam ediyor.

TOMA'LAR DA DEVREYE GİRDİ

Yangını söndürmek için sadece orman ve itfaiye değil, tüm kurumlar da seferberlik durumuna geçti. Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına, emniyet müdürlükleri bünyesinde görev yapan TOMA’lar da katıldı.

Aydın, Denizli ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve Jandarmaya bağlı 17 TOMA da destek veriyor. Yaklaşık 6 ton su kapasitesine sahip TOMA’lar ormanlık bölgede alevlere su sıkarak, mücadeleye destek veriyor. Bölgeye gelen tankerler ise TOMA’lara su takviyesi yapıyor.

BAKAN'DAN PAYLAŞIM

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından “Marmaris’te yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor” notuyla paylaştı.

TAHLİYELER BAŞLADI

Yangın Karacasögüt ve Değirmenyanı Mahallesi istikametinde seyrederken, yol üzerindeki evlerde tahliyeler yapıldı.

Değirmenyanı Ahmediye Sokak üzerinde bulunan 20 evde eşyalar; jandarma, Tarım Orman İl Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ve yerel yönetimlerin katkıları ile tek tek alınarak güvenli bölgeye gönderilmek üzere araçlara bindirildi.

Bölgede 20 konutta oturan 68 vatandaş, 13 büyükbaş, 18 küçükbaş ve 2 araç, araçlara bindirilerek iç kesimlerdeki güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi.

MUĞLA BELEDİYESİ: AYNI ACILARI TEKRAR YAŞIYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangındaki son duruma dair Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Türkiye’nin göz bebeği Muğla’mızdan sizlerle güzel bir fotoğraf paylaşmak isterdik. Ama maalesef aynı acıları tekrar yaşıyoruz" denildi.

MARMARİS BELEDİYESİ: TOPYEKÜN MÜCADELE SÜRÜYOR

Bölgedeki yangının devam ettiğini belirten Marmaris Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Belediyemiz, İtfaiye, Orman İşletme, Jandarma, Emniyet ve çeşitli illerden gelen destek ekipler sahada topyekün mücadeleyi sürdürüyor" denildi.

MUĞLA BELEDİYESİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından son durum paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KOORDİNASYON MERKEZİNE TAHLİYE

Değirmenyanı mevkisinde bulunan yangın koordinasyon merkezinin üst kısımlarında rüzgarın şiddetini artırması ve alevlerin yükselmesi nedeniyle olası bir tehlikeye karşı merkezin boşaltılmasına başlandı.

Merkezin bahçesinde bulunan araçlar trafik ekipleri tarafından güvenli alanlara yönlendirildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Alevlerin alana yaklaşmasını önlemek için arazözlerin yanı sıra bölgeye hava araçları da yönlendirildi.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER ENVANTERDE YOKMUŞ

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bu akşam sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 24 saattir söndürülemeyen orman yangını hakkında bilgi verdi.

Oktay’ın açıklaması şöyle:

“Maalesef ki yangında 24 saat geride kaldı. Dün karanlık bastırmadan alevlere müdahale edebilmek için bölgeye gece görüşlü helikopter desteği istemiştik. Öğrendik ki envanterde yokmuş. Bugün ise ekiplerin müdahalesine rağmen alevler rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalar yine karadan devam edecek. Zor bir gece daha bizi bekliyor. Sizlere müjdeli haberler vermek umuduyla tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum.”

BAKAN KİRİŞCİ: HAVA ARACI EKSİĞİMİZ YOK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CNN TÜRK kanalına telefon ile bağlanarak şu açıklamalarda bulundu:

"Hava sıcaklığı ve rüzgar hızı parametreleri orman yangınlarında etkili oluyor. Hem sıcaklık hem rüzgar hızında artış oldu. Bu endişelerimizin nedeniydi. Birkaç lokasyonda bu işimizi sıkıntıya sokmuş oldu. Genel itibarıyla değil bunlar. Çalışmalarımızı ona göre yeniden değerlendirdik. Yangın kontrol altına alınma aşamasında. Hava araçları noktasında bir eksiğimiz yok. 52 haneden 150 vatandaşımızı tamamen tedbir amaçlı olarak tahliye etmek durumunda kaldık. Geçen yıl 3 uçak vardı bu yıl 20 uçağımız var. 10 tane gece görüşü olan helipkopter de envanterimize dahil olacak."

Kirişci daha sonra yaptığı bir açıklamada ise, "Rüzgar yangını kontrol altına almamızı engelledi. Yangını yarın kontrol altına alma durumumuz olabilir" dedi.

"HEPİMİZİ ZOR BİR GECE DAHA BEKLİYOR”

Marmaris Belediyesi, sosyal medya hesabında, ilçede devam eden orman yangınında alevlerin Değirmenyanı’na kadar indiğini gösteren bir video paylaştı. Belediyenin paylaşımında, “Değirmenyanı'nda alevler çoğaldı. Hepimizi zor bir gece daha bekliyor” denildi.