Tuz Gölü’nde yaşam tehdidi: Yavru flamingolar büyük tehlikede

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Tuz Gölü’nü besleyen su kaynakları, tarım arazilerine yönlendirildi ya da önleri barajlarla kesildi. Gölün kurumasıyla birlikte geçen yıl yeterli besini bulamayan ve bölgede doğan bütün yavru flamingolar yaşamını yitirdi. Gölde bu yıl da flamingo ölümleri başladı.

Tuz Gölü’nün yıllardır acı sonuçlarla uğraştığını belirten Göl Uzmanı Dr. Erol Kesici, “Temel sorun, yanlış tarım ve su kaynaklarını kesmek. Bölgede çok yoğun bir su kullanımı var. Kurak iklim yıllardır belli, tarımı buna göre yapmamız lazım. Hâlâ aşırı su isteyen ayçiçeği, şeker pancarı ve mısır gibi ürünlerin üretimi var. Bölge bu yüzden çok büyük oranda su kaybetti” dedi. Yer altındaki suların da sondajlandığını söyleyen Kesici, flamingo ölümlerine de değinerek şunları ekledi: “Flamingoların temel besinini, planktonik organizmalar oluşturur. Besin piramidinin en altında olan bu canlılar yok oluyorsa, yaşam da yok olur. Kuşlar bir yerin canlılığının göstergesidir. Eğer kuşlar o bölgeye gitmiyorsa ve hatta ölüyorsa orada yaşam yok demektir.”

"BİR HAFTAMIZ VAR"

Geçen yılki durumun tekrarlanmaması için acil önlem alınması gerektiğini vurgulayan doğa gönüllüsü ve fotoğrafçısı Fahri Tunç ise şöyle konuştu: “Özellikle bu bölgede yıllar önce verilmiş 30 bin su ruhsatı varken şu anda kaçak kuyu sayısı 270 bin civarında. Burası dünyanın en büyük flamingo kolonisinin yaşadığı yer. Sondajlar, barajlar ve su kaynaklarının kesilmesinden ötürü su hızlı bir şekilde çekiliyor. Geçen yıl Tuz Gölü’nde doğan bütün yavruları kaybettik. Bu seneki yavruların da bir kısmını kaybetmeye başladık. Bir hafta içerisinde acil önlem almazsak bu yavruları da kaybedeceğiz. Müdahalede geç kaldıktan sonra göle denizi de aktarsanız düzelemez.”