UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya’da yol çalışması

19 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Nevşehir İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri’ne bağlı ekipler, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya’da Göreme-Ortahisar arasında yeni bir yol çalışması başlattı. Yolun birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanında yapılması tepki çekti. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası listesinde. Herhangi bir düzenleme yapılacağı zaman kültürel miras etki değerlendirme raporu hazırlanarak UNESCO’dan izin alınması gerekiyor. Biz bu iznin alınmadığına yönelik duyumlar aldık. Konuyu UNESCO’ya şikâyet edeceğiz” dedi.

"VAZGEÇİLMELİ"

Çalışmanın Kapadokya’ya zarar verdiğini vurgulayan Candan, “Şu anda yol, Saklı Kilise’nin o tarafa doğru yaklaşmış durumda. Bölgede bir tahribat yaşanmış. Yolla ilgili sorunlar Kapadokya Alan Başkanlığı’na sunulduğu halde bunların hiçbirisi dikkate alınmamış. Dolayısıyla UNESCO Dünya Mirası listesindeki bir yerin böylesine tahribi hiç doğru değil. UNESCO’nun yaptırımları olacaktır. Dünya mirasında ‘İstediğim gibi yol geçiririm’ mantığından vazgeçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"KAYGI VERİYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Arkeolog Nezih Başgelen de “Saklı Kilise 1950’lerde bulunana kadar kapalı kaldığından, içindeki fresklerin renkleri oldukça canlı ve sahneleri de diğerlerine nispeten daha sağlam ele geçmiştir. Araştırmacılar tarafından da ayrıntılı bir şekilde belgelenmiştir. Ürgüp–Ortaköy Belediyesi tarafından yaptırılan yol hafriyatındaki iş makineleri, dozerler ve tonajlı kamyonlar şu anda Saklı Kilise’nin ve çevresindeki manastırların tam üzerinde çalışmaktadır. Saklı Kilise’nin kapısı kilitli olduğundan içinde herhangi bir etki olup olmadığı tespit edilemedi. Ancak kapıdan bakıldığında gözlenen durum kaygı veriyor” ifadelerini kullandı.

Doğaya zarar vermeyecek bir çalışma yapılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını aktaran Başgelen, “Bu tip uygulamalar devam ederse ülke turizmimizin bu eşsiz yöresinin benzersiz peyzaj değerlerinin bir bölümü bir daha geri gelmemecesine zarar görecektir” diye konuştu.

"PERİ BACALARI TEHLİKEDE"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kapadokya’da milyonlarca yılda oluşmuş Peri Bacalarının yol yapımı nedeniyle yok olma tehlikesi altında olduğunu vurguladı. İlgezdi, “Göreme Açık Hava Müzesi’nin içinden zaten bir yol geçiyor. O yol kiliselerin çok dibinden geçtiği için vibrasyon etkisi yaratıyor ve titremeyle tarihi alanlar zarar görüyor. Mevcut yolun yaklaşık 200-300 metre güneyinde Zemi Vadisi’nden çok daha yumuşak bir inişle ve mevcut yolu hiç uzatmadan, yapım giderlerini de artırmadan bir yol yapımı mümkün. Böyle bir imkân varsa neden ısrarla tarihi değerlerimize zarar verecek bir yol seçelim?” dedi.