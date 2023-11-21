Uzmanı anlattı: Ekstrem hava olayları ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Murat Acar, hafta sonu başlayan ekstrem hava olaylarının salı günü öğleden sonra sonlanacağını söyledi.

DHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:55
Uzmanı anlattı: Ekstrem hava olayları ne zaman bitecek?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Murat Acar, hafta sonu etkisini gösteren ekstrem meteorolojik hadiselerin salı öğleden sonraya kadar sürmesini beklediklerini söyledi. 

Acar, "Yine doğu kesimlerde bu kuvvetli sağanak yağış, kuvvetli kar yağışları ve kuvvetli rüzgar devam edecek. Salı, öğleden sonra yurdumuzu terk ediyor" dedi. 

Acar, çarşamba gününden itibaren yeni bir yağış sisteminin etkili olacağını söyleyerek, "Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarının altında seyrediyordu, kış koşulları yaşanıyordu. Ancak çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimler dahil yurt genelinde sıcaklığın artacağını tahmin diyoruz. Mevsim normalleri civarına kadar çıkacak. Hatta batı kesimlerde; İstanbul'da, İzmir'de, Ege'de mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Yağışlar ile beraber daha düşük olabilir ama; bu mevsimde normal olarak görüyoruz. Tekrar hava sıcaklıkları artacak, yağışlar da geliyor" diye konuştu. 

Acar, yeni yağış sisteminin Akdeniz üzerinden geleceği için ılık bir hava getireceğini, yağışların da güneybatı kesimlerden başlayacağını kaydetti.


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