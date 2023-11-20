Gazze'yi bir de fırtına ve yağış vurdu: 'Barınaklar yaşanılamaz durumda'

BM yetkilileri, Gazze'de fırtına ve yağışın hali hazırda zor olan hayat şartlarını daha da ağırlaştırdığını "Barınaklar yaşanılamaz durumda" ifadesiyle bildirdi

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.11.2023 - 14:29
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Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA, İsrail'in yoğun saldırısı altında olan Gazze'de, fırtına ve yağışın etkili olduğunu açıkladı. 

UNRWA, hali hazırda zor olan hayat şartlarının daha da ağırlaştığını belirtirken bölgedeki durum hakkında "Barınaklar yaşanılamaz durumda" dedi.

Yağış ve fırtınanın Gazze'deki mevcut şartları güçleştirdiğini aktaran UNRWA, “İnsanların seçeceği kalmadı. İnsanlık kazanmalı” paylaşımında bulundu.

7 Ekim’den bu yana kuzeyden güneye göç eden on binlerce kişi evlerini terk etti ve BM çadırlarında yaşamaya başladı.


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