Gazze'yi bir de fırtına ve yağış vurdu: 'Barınaklar yaşanılamaz durumda'

Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA, İsrail'in yoğun saldırısı altında olan Gazze'de, fırtına ve yağışın etkili olduğunu açıkladı.

UNRWA, hali hazırda zor olan hayat şartlarının daha da ağırlaştığını belirtirken bölgedeki durum hakkında "Barınaklar yaşanılamaz durumda" dedi.

Yağış ve fırtınanın Gazze'deki mevcut şartları güçleştirdiğini aktaran UNRWA, “İnsanların seçeceği kalmadı. İnsanlık kazanmalı” paylaşımında bulundu.

Heavy rain is falling across the??#GazaStrip



The situation in shelters is unliveable. People have no options.



Humanity needs to prevail. pic.twitter.com/vdcb38gGct