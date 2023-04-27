Uzmanlar, Akkuyu'ya nükleer yakıt getirilmesinin güvenlik riski taşıdığını söyledi

Türkiye’nin ilk nükleer santralı olan, Rusya tarafından Mersin Gülnar’a inşa edilen Akkuyu Nükleer Santralına ilk yakıt yüklemesinin bugün yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da santrala ilk yakıtın verileceği gün Mersin’de olacağı açıklandı.

Abidin Yağmur
Yayınlanma: 27.04.2023 - 03:00
Uzmanlar, Akkuyu'ya nükleer yakıt getirilmesinin güvenlik riski taşıdığını söyledi
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Santrala ilk yakıtın verilmesi işleminin 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala yapılacak olması “seçim öncesi siyasi hamle” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Uzmanlar ise işin sadece şov kısmına değil, güvenlik kısmına da odaklanıyor ve halihazırda bir şantiye görünümünde olan Akkuyu, Nükleer Santralına bu aşamada nükleer yakıt getirilmesinin güvenlik açısından riskli olacağına dikkat çekiyor.

SEÇİM HATIRLATMASI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri İbrahim Yücesoy, “İktidar seçim öncesinde yapımı devam eden tüm projeleri bir bahaneyle seçim propagandasına çevirmek için elinden geleni yapıyor” dedi.


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