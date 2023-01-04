Validebağ’da yapılmak istenen millet bahçesi projesi ve imar planları iptal edildi

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nda yapılmak istenen millet bahçesi projesine karşı yurttaşların direnişi iki yıla yakındır sürüyor. Bu kapsamda bölge sakinleri ve çevreciler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtı.

Daha önce açılan davalarda imar planlarının yürütmesi durduruldu. Bu kez ise çevre savucuları için mahkemeden sevindiren iki haber geldi. 30 Kasım’da İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde görülen iki farklı davanın sonucu dün tebliğ edildi. Bir sonuçta millet bahçesi projesi, diğerinde ise projenin imar planları iptal edildi. Projeyi iptal eden mahkeme kararında, “Dava konusu işlemlerde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi. İmar planlarının iptali için ise “Dava konusu planlarda, şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı” ifadeleri yer aldı.

"BEKLEDIĞİMİZ BİR KARARDI"

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren avukat Onur Cingil, “Koruma amaçlı Nazım İmar Planı yapılmıştı. Biz bu planı en başından beri Validebağ Korusu’nun talan edilmesine yönelik ‘korumama planı’ olduğunu ifade ediyorduk. Bu plana yönelik bir ihaleye çıkılmıştı. İhalede de 500 araçlık otopark, tiyatrolar, büfeler ve 13 kilometre gibi doğa karşıtı bir planı ortaya koyuyordu” dedi. Buna karşı açılan davanın kazanıldığını belirten Cingil, “Beklediğimiz bir karardı. Validebağ Korusu’na tehdit olabilecek her türlü konuyu da böylelikle bertaraf etmiş oluyoruz” diye konuştu.

MÜCADELEMİZ YILLARDIR SÜRÜYOR

Validebağ Gönüllüleri’nden Şengül Kılıç da çevrecilerin yıllardır mücadele ettiğini belirterek “Biz buradayız ve sonuna kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz” dedi. Türkiye’nin her yerinde benzer doğa talanları söz konusu olduğunu belirten Kılıç, mücadele çağrısında bulundu.