Çevre Mühendisleri Odası'ndan çarpıcı rapor: Validebağ deresi '77 bin kez' kirlendi

29 Ekim 2022 Cumartesi, 17:22

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Üsküdar'da bulunan Validebağ deresindeki kirlenmeye ilişkin raporunu kamuyoyuyla paylaştı. Raporda deredeki kirliliğin korkunç boyutlara ulaştığı belirtilerek "Madde kirletici parametresi suda çökmeyen yabancı maddeleri tanımlamaktadır. Bu değer olması gerekenden 77.000 (77 bin) kez fazladır" dendi.

'DERENİN TAMAMI KİRLENDİ'

Dereye deşarj edilen çinko ve demir ağır metal kirleticilerinin oranın da yüksek olduğu aktarılan raporda "Derenin tamamında deşarj edilen atıksuyun Kirleticileri hâkim olmuştur" dendi.

'KENDİNİ TEMİZLEYEMEYECEK ORANDA KİRLENDİ'

Kadıköy iskele kısmında denize boşaldığı hatırlatılan derenin Validebağ korusu içinde yaşayan bütün canlıların su ihtiyacını karşıladığı belirtildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: "Günlerce aşırı kirlenme baskısı altında bulunan derenin kendi kendini temizleme olasılığı bulunmamaktadır. Kirleten firmaya sadece ceza uygulaması da dereyi eski durumuna getirmeyecektir."

DEREYİ ŞİRKET TEMİZLESİN

Derenin temizlenmesi için yapılması gerekenlere de yer verilen raporda şu önerilerde bulunuldu:

-Dere yatağındaki bütün çökmeler hidrolik yapıyı bozmadan temizlenmeli, tehlikeli atık olarak uzaklaştırılmalıdır.

-Temizlik membadan mansaba doğru hızlıca yapılmalı ve korudaki canlıların su ihtiyacı bir an önce karşılanmalıdır.

-Denize boşalma noktasında inceleme yapılarak gerekli temizlik çalışmaları yapılmalıdır.

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Raporda son olarak şöyle dendi: "Atıksuları kanala bağlamak yerine, yüzlerce konut arasından geçirerek dereye verilmesi "Yüzeysel suların biyolojik, fiziko-kimyasal ve kimyasal açıdan kalitelerinin korunması maksadıyla her türlü atık ve artık, mevcut su kalite durumunu ve Ekolojisini bozacak şekilde alıcı su ortamına bırakılamaz' yönetmelik maddesine aykırıdır. ÇMO İstanbul şubesi, Validebağ korusu yaşam alanı savunucuları ile birlikte Ekolojik yıkıma karşı mücadele edecektir."