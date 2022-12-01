Validebağ davası görüldü: 'Koru olarak kalacak'

01 Aralık 2022 Perşembe, 11:13

Üsküdar’daki Validebağ Korusu'nda yapılması istenen millet bahçesi projesinin ve imar planlarının yürütmesi durdurulmuştu. Validebağ Korusu'nun millet bahçesi yapılmasına karşı açılan iptal davası ve Validebağ Korusu Koruma Amaçlı İmar Planlarının iptali davası dün Bağcılar'daki 6. İdare Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma sonu davanın avukatlarından Onur Cingil ile konuştuk.

Avukat Cingil, “Bu dosyalarda birden fazla kez yürütmeyi durdurma kararı gelmişti. Hem planla ilgili dosyasının hem millet bahçesi dosyasının bilirkişi raporu lehimize gelmişti. Birinde ‘Millet Bahçesi projesi burada uygulanamaz, uygulanırsa koru vasfı yitirilir’ raporu gelmişti. Diğerinde ise buradaki planların planlama ilkelerine şehircilik kriterlerine ve korunun koru vasfında kalmasına aykırı olduğunu söylemişlerdi. Bunları tekrar ettik, aynı zamanda görsellerle Validebağ Korusu’nu, uygulamaların yapıldığında oluşabilecek durumları, bu zaman zarfında mahkeme kararlarına rağmen Üsküdar Belediyesi’nin moloz dökmekten ağaç budamaya hukuksuz faaliyetlerini gösterdik” dedi.

‘LEHİMİZE KARAR ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Cingil sözlerini şu şekilde noktaladı: “Sonuç olarak lehimize olan bilirkişi raporu, devam eden yürütmenin durdurulması kararı , uzman raporlarını, orman mühendislerinin de görüşlerini sunarak taleplerimizin kabul edilmesini istedik. Beyanlarımızı ve iddialarımızı mahkemede yineledik. Zaten bilirkişi raporu lehimize ve zaten yürütmenin durdurma kararı var her iki dosyada da. Kararın da lehimize olacağına ve Validebağ Korusu’nun koru olarak kalacağını düşünüyoruz. Mahkemeden 30 gün içerisinde davayla ilgili karar çıkacak”