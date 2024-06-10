Valiliğin, JES için 'ÇED gerekli değil' kararına mahkeme 'dur' dedi

Yayınlanma: 10.06.2024 - 13:27

Güncelleme: 10.06.2024 - 13:27

Manisa’nın Salihli ilçesinde Durasıllı, Beylikli ve Yeşilova mahallelerinde kurulmak istenen 6 adet jeortermal elektrik santrali (JES) sondajına mahkeme dur dedi. AKJEO isimli şirket tarafından yapılmak istenen JES sondaj kuyusu projeleri Manisa 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

AKJEO şirketi tarım ilçesi Salihli’de 6 farklı kuyu açmak için proje hazırladı. Proje ilişkin Manisa Valiliği, çevre etki değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir kararı verdi. Ancak Salihli halkı duruma tepki göstererel dava açtı. Manisa 2. İdare Mahkemesi de proje için 30 Nisan tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"KAMU YARARI YOK"

Bilirkişi raporlarının tamamlanması ile dün karar duruşması gerçekleşti. Duruşmada JES kuyularının çevreye ve tarıma zarar vereceği gerekçesiyle projenin iptaline karar verildi. Kararda “Sondajlar için yer seçimi, kuyu teçhiz planları, jeotermal akışkanın (buhar +su) kimyasal özellikleri, akış testleri ve çevresel etkileri, sistemden salınacak gazların etkileri ve önlenmesi gibi konuların yeterli düzeyde açıklanmadığı, yüzey ve yeraltı suları ile tarımsal toprakların kirletilme potansiyeli mevcut olduğu için söz konusu etkinlikte kamu yararı bulunmadığı, Mevcut işletme şekli doğaya, toprağa veya tarıma bir yarar sağlama durumu bulunmadığı, aksine olumsuz etkilere neden olacağı...” ifadelerine yer verildi.