İnşaat malzemeleri parka sokulmaya çalışıldı: Mahalleliler acil destek çağrısı yaptı

19 Temmuz 2022 Salı, 18:54

AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirerek sözkonusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen bölgedeki yurttaşların direnişi ise 45 gündür sürüyor.

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