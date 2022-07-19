İnşaat malzemeleri parka sokulmaya çalışıldı: Mahalleliler acil destek çağrısı yaptı
İstanbul Çekmeköy’de ilçe belediyesinin yıkıp otopark yapmak istediği parkta hareketlilik başladı. Parka inşaat malzemesi sokmaya çalışan ekipler ve yurttaşlar arasında gerginlik yaşandı.
AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirerek sözkonusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen bölgedeki yurttaşların direnişi ise 45 gündür sürüyor.
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