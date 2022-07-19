İnşaat malzemeleri parka sokulmaya çalışıldı: Mahalleliler acil destek çağrısı yaptı
İstanbul Çekmeköy’de ilçe belediyesinin yıkıp otopark yapmak istediği parkta hareketlilik başladı. Parka inşaat malzemesi sokmaya çalışan ekipler ve yurttaşlar arasında gerginlik yaşandı.
AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirerek söz konusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen bölgedeki yurttaşların direnişi ise 45 gündür sürüyor.
Direnişlerine devam eden yurttaşların aktardığına göre, bugün öğlen saatlerinde bölgeye giden ilçe belediye ekipleri ve müteahhit olduğunu söyleyen bir kişi parka girmek istedi.
Durum üzerine yurttaşlar tarafından yapılan açıklamada, “Çekmeköy’de tam 45 gündür korumaya çalıştığımız parkımızda yeniden inşaat çalışmalarına başlamak istiyorlar. Belediye ekipleri ve polisin korumasında inşaat firmasının çalışanları parka sokulmak isteniyor. Acil destek bekliyoruz” denildi
Etrafı çevrili olan alana giren yetkililerin belirli bölgeleri işaretlediği gözlemlendi.
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