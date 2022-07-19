İnşaat malzemeleri parka sokulmaya çalışıldı: Mahalleliler acil destek çağrısı yaptı

19 Temmuz 2022 Salı, 16:11

AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirerek söz konusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen bölgedeki yurttaşların direnişi ise 45 gündür sürüyor.

Direnişlerine devam eden yurttaşların aktardığına göre, bugün öğlen saatlerinde bölgeye giden ilçe belediye ekipleri ve müteahhit olduğunu söyleyen bir kişi parka girmek istedi.

Durum üzerine yurttaşlar tarafından yapılan açıklamada, “Çekmeköy’de tam 45 gündür korumaya çalıştığımız parkımızda yeniden inşaat çalışmalarına başlamak istiyorlar. Belediye ekipleri ve polisin korumasında inşaat firmasının çalışanları parka sokulmak isteniyor. Acil destek bekliyoruz” denildi

Etrafı çevrili olan alana giren yetkililerin belirli bölgeleri işaretlediği gözlemlendi.