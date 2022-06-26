Yangınlara karşın OGM'nin ihaleleri beklemede, söndürme işçisi 'sezon bitince' işbaşı yapacak

26 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Yangınlar nedeniyle her yıl daha fazla ormanlık alanı yitiren Türkiye’de OGM’nin alevlerle mücaledeyi “kadrolu ve profesyonel işçilerle” yürütmek yerine şirketler üzerinden “sezonluk taşeron işçi alımı yapması” eleştiriliyor.

“Uzmanlık gerektiren yangınla mücadelenin, bu konuda eğitimi ve deneyimi olmayan kişilere bırakıldığı” savunuluyor. Geçen yıl yüzbinlerce hektar ormanlık alanı küle çeviren yangınların ardından OGM, bu yıl işletme müdürükleri üzerinden “yangın söndürme işçiliği” başlıklı çok sayıda ihaleye çıktı. Yangın işçilerini, şirketler üzerinden “taşeron” sistemiyle çalıştırmayı öngören ihalelerin bazıları, sezon öncesinde tamamlandı. Ancak, aralarında “yangına karşı hassas” alanların bulunduğu bazı illerdeki ihaleler ise haziranın sonuna gelinmesine karşın neticelenmedi.

Eleştirilere karşın yangınla mücadelede “profesyoneller” yerine “taşeron işçi” ısrarını sürdüren Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) bağlı işletme müdürlükleri, 46 bölgedeki “yangın söndürme işçiliği” ihalelerini henüz tamamlayamadı. Türkiye’nin en geniş orman varlığına sahip illerinden Kastamonu’da, 19 Temmuz’da yapılacak ihalenin neticelenmesinin sezon sonunu bulması bekleniyor.



EN BÜYÜK ALAN DAHİL 46 BÖLGE YANGIN İHALESİ BEKLİYOR



Elektronik Kamu Alımlar Platformu’nda yer alan verilere göre tamamlanamayan ihaleler şöyle: