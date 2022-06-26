Yangınlara karşın OGM'nin ihaleleri beklemede, söndürme işçisi 'sezon bitince' işbaşı yapacak
Ormanlık alanları küle çeviren yangınların ardından, yangınla mücadelede “profesyoneller” yerine “taşeron işçi” ısrarını sürdüren Orman Genel Müdürlüğü (OGM), işletme müdürlükleri üzerinden “yangın söndürme işçiliği” için çok sayıda ihaleye çıktı. Ancak OGM, haziranın sonu gelmesine karşın 46 bölgedeki ihalelerini hâlâ tamamlayamadı.
Yangınlar nedeniyle her yıl daha fazla ormanlık alanı yitiren Türkiye’de OGM’nin alevlerle mücaledeyi “kadrolu ve profesyonel işçilerle” yürütmek yerine şirketler üzerinden “sezonluk taşeron işçi alımı yapması” eleştiriliyor.
“Uzmanlık gerektiren yangınla mücadelenin, bu konuda eğitimi ve deneyimi olmayan kişilere bırakıldığı” savunuluyor. Geçen yıl yüzbinlerce hektar ormanlık alanı küle çeviren yangınların ardından OGM, bu yıl işletme müdürükleri üzerinden “yangın söndürme işçiliği” başlıklı çok sayıda ihaleye çıktı. Yangın işçilerini, şirketler üzerinden “taşeron” sistemiyle çalıştırmayı öngören ihalelerin bazıları, sezon öncesinde tamamlandı. Ancak, aralarında “yangına karşı hassas” alanların bulunduğu bazı illerdeki ihaleler ise haziranın sonuna gelinmesine karşın neticelenmedi.
Eleştirilere karşın yangınla mücadelede “profesyoneller” yerine “taşeron işçi” ısrarını sürdüren Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) bağlı işletme müdürlükleri, 46 bölgedeki “yangın söndürme işçiliği” ihalelerini henüz tamamlayamadı. Türkiye’nin en geniş orman varlığına sahip illerinden Kastamonu’da, 19 Temmuz’da yapılacak ihalenin neticelenmesinin sezon sonunu bulması bekleniyor.
EN BÜYÜK ALAN DAHİL 46 BÖLGE YANGIN İHALESİ BEKLİYOR
Elektronik Kamu Alımlar Platformu’nda yer alan verilere göre tamamlanamayan ihaleler şöyle:
- 36 bölge bekliyor: “Yangın söndürme işçiliği” için mayıs ve haziran aylarında 20 ilde yapılan 36 ihalenin “teklif değerlendirmesi tamamlanmasına” karşın henüz sonucu açıklanmadı.
- Değerlendiriliyor: Antalya ve Çankırı’da yapılan iki ihalenin de “teklifleri değerlendiriliyor.”
- Dördü iptal edildi: Mayısta Isparta, Kastamonu, Antalya ve Çanakkale gibi aralarında “yangına karşı hassas bölgelerin” yer aldığı dört ilde yapılan ihaleler çeşitli gerekçelerle iptal edildi.
- 9 Temmuz’da ihale: Türkiye’nin en büyük orman varlığına sahip illerinden Kastamonu’nun yanı sıra Adana ve Isparta’daki 4 farklı ihale temmuzda yapılacak. 4 ve 19 Temmuz’da tekliflerin alınacağı ihalelerde hizmetin başlamasının en iyi ihtimalle “yangın sezonunun sonuna yetişeceği” değerlendiriliyor.
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