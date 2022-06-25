İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Marmaris'te başlayan yangının bugün kontrol altına alınmasının ardından bir yangın haberi de İzmir'den geldi. İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleler sonrası kontrol altına alındı.
Marmaris yangınının dumanı tüterken yurttaşları üzecek bir haber de İzmir'den geldi. İzmir'in Bayındır ilçesi Ovacık Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin müdahaleleri sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı.
Geçen haftalarda İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıkmış ve 14 saat sonra kontrol altına alınmıştı.
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