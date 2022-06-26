Türkiye Ormancılık Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemleri sıraladı
Türkiye Ormancılık Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, orman yangınlarına karşı alınması gereken 5 adımı açıkladı. Özkara, "Siz istediğiniz kadar yukarıdan su bırakın, anında buharlaşıyor. O açıdan asıl hadise yangına iyi hazırlanmak" dedi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran’da başlayan orman yangını, binlerce hektarlık alanı yok etti. Daha bir yıl öncesinde Türkiye tarihinin en büyük yangınları meydana gelmişken yaşananlardan ders alınmadı. Türkiye Ormancılık Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, yangınların önlenmesi için atılması gereken adımları Cumhuriyet’e anlattı.
Özkara, iklim değişikliğiyle birlikte mevcut yönetim anlayışlarının da değişmek zorunda olduğunu vurgulayarak, 400 hektarlık alanda çıkan yangının Hiroşima’ya atılan atom bombasının enerjisine eşit olduğunu belirtti. Özkara, “Siz istediğiniz kadar yukarıdan su bırakın, anında buharlaşıyor. O açıdan asıl hadise yangına iyi hazırlanmak” dedi.
Özkara, yangınların engellenmesi için atılması gereken adımları şöyle sıraladı:
- 1- Belediyelerle sıkı çalışmak lazım. ‘Burası senin bölgen, burası benim bölgem’ gibi bir yaklaşımla orman yangınıyla mücadele edilmez.
- 2- Yangın öncesi, merdiven görevi görebilecek bitki örtüsünü temizlenmeli.
- 3- Sadece yangın bölgelerinde yaşayanların değil herkes eğitilmeli.
- 4- Orman içerisindeki hareketlilik azaltılmalı. 6831 sayılı Orman Kanunu’nda izinlerin ucu açık. Orman içerisi için her türlü izni alabiliyor ve her şeyi yapabiliyorsunuz.
- 5- Geçen sene çıkan büyük orman yangınlarından sonra hazırlıklar ağır ilerletildi. Daha yakın zamanda ilgili makamlardaki kişileri görevden aldılar. Geçmişte yapılan çalışmalarla ilgili bir kararı hızlı şekilde vermek lazım. Yangın sezonu başlarken bu değişim neden? Hata yapılmışsa hemen düzeltecek kadroyu getir.
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