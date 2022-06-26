Türkiye Ormancılık Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemleri sıraladı

26 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran’da başlayan orman yangını, binlerce hektarlık alanı yok etti. Daha bir yıl öncesinde Türkiye tarihinin en büyük yangınları meydana gelmişken yaşananlardan ders alınmadı. Türkiye Ormancılık Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, yangınların önlenmesi için atılması gereken adımları Cumhuriyet’e anlattı.

Özkara, iklim değişikliğiyle birlikte mevcut yönetim anlayışlarının da değişmek zorunda olduğunu vurgulayarak, 400 hektarlık alanda çıkan yangının Hiroşima’ya atılan atom bombasının enerjisine eşit olduğunu belirtti. Özkara, “Siz istediğiniz kadar yukarıdan su bırakın, anında buharlaşıyor. O açıdan asıl hadise yangına iyi hazırlanmak” dedi.

Özkara, yangınların engellenmesi için atılması gereken adımları şöyle sıraladı: