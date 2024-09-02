Yapılması planlanan hipodrom ortada yok

Yayınlanma: 02.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 04:00

İktidar, geçen yıllarda İstanbul, Ankara ve İzmir’de aktif olarak at yarışlarının organize edildiği hipodromların ardından yenilerinin inşa edilmesini gündemine almıştı. Bakanlar konuyla ilgili gelişmeler olacağını aktarmıştı. Ancak, uzun görüşmeler sonrasında Samsun’da Türkiye Jokey Kulübü’ne (TJK) yer tahsisi yapılmadı. TJK 2017’de Samsun’a hipodrom yapılmasını planlandı. Tekkeköy’deki taşınmazın bir bölümünün tahsisi talep edildi. AKSA Tarım’a kiralanan ve Milli Emlak’ın mülkiyetinde bulunan arazi ile ilgili hiçbir gelişme olmadı.