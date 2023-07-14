Yargı Atatürk Orman Çiftliği'ndeki talana 'dur' dedi

Atatürk Orman Çiftliği’nden geçen yola ilişkin imar planı değişikliği iptal edildi. Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk’ün emanetini parçalayan rant planının peşini bırakmayacağız” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00
Yargı Atatürk Orman Çiftliği'ndeki talana 'dur' dedi
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Etimesgut’ta Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde kalan Anadolu Bulvarı Alternatif Yol Güzergâhlarına ilişkin imar planı değişikliklerinin iptal edildiğini açıkladı.

Şubeden yapılan açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “olur”u ile yapılan değişikliklerin yargıya taşındığı, davaya bakan Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin ise iptal kararı verdiği belirtildi. Kararda, planlanan yolun 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı olan AOÇ’den geçtiğinin, güzergâhı gerekli kılacak teknik ve bilimsel olarak somut gerekçelerin ortaya konulmadığının, planların hukuka aykırı olduğunun vurgulandığı aktarıldı.

(Tezcan Karakuş Candan)

Kararı değerlendiren şube başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk’ün şartlı bağışla halkına emanet ettiği AOÇ’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının peşini bırakmayacağız. AOÇ, yol geçen hanı değil” dedi. 


Atatürk Orman Çiftliği yargı

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