Atatürk Orman Çiftliği'nde rezidans ve AVM planına ret

Yayınlanma: 12.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 03:00

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) çimento fabrikası alanına Limak Holding’in rezidans ve AVM yapmasına imkân sağlayan imar planının yargıdan döndüğünü açıkladı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara 18. İdare Mahkemesi, muhalefetin “beşli çete” olarak adlandırdığı holdinglerden Limak’ın AOÇ arazisi içindeki çimento fabrikası alanına yapmak istediği rezidans ve ticaret merkezine olanak sağlayacak imar planı değişikliğini iptal etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın imar planına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda AOÇ değerleri de ön planda tutulurken mahkeme iptal gerekçelerinde ise “planın parça-bütün ilişkisini bozduğu, alana kalıcı nüfus ve yapı yoğunluğu getirildiği, parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu artıran imar planı değişikliklerinin yapılamayacağı, trafik yoğunluğunun alan ve çevresine etkilerine ilişkin kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Kentsel Teknik Altyapı Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmadığı” belirtildi.

SARAÇOĞLU PLANI DA İPTAL

Ayrıca, kentsel sit alanı olan Saraçoğlu Mahallesi’nin “restorasyonu” kapsamındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planı, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce hukuka uygun bulunmayarak iptal edildi.