AKP bir senede 1054 maden projesine onay verdi, rant için ÇED'i önemsemedi

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 02:38

AKP iktidarı, artan kuraklık ve iklim değişikliğini dikkate almamaya devam ediyor. 20 yılda benimsenen yanlış politikalarla birçok orman ve tarım arazisi imara açıldı. İlkel tarım ve yanlış teşviklerle de birçok doğal göl kurudu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre, bu yıl 969 farklı maden projesine “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Ayrıca 85 proje için de “ÇED olumlu” denildi. Projelerin yapılmak istendiği alanlara bakıldığında tablo daha net biçimde ortaya çıkıyor.

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara “Ormanlar arka bahçe olarak görülüyor” dedi. Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Özkara, “Orman varlığımızı koruyamıyoruz. Son yıllarda 10 hektardan küçük orman sayısı iki katına çıktı” dedi. Ormanların arka bahçe olarak görüldüğünü dile getiren Özkara, “Madene ihtiyaç vardır ama verilen izinler artık ihtiyaç noktasını aştı” dedi.

(Ahmet Hüsrev Özkara)

TEMA Vakfı’nın verilerine göre, yüzde 91’le en çok maden ruhsatı bulunan il Kütahya için son bir yılda 46 ÇED başvurusu yapıldı, 17 farklı projeye “ÇED gerekli değil” kararı çıktı. Buna karşın, yeşili ve tarım alanları tehdit altında olan ilk için her geçen gün yeni bir başvuru yapılıyor.

Yangınlar yüzünden ormanlık alanları yüzde 60’a düşen Muğla’da 1449 maden ruhsatı bulunuyor.

KAZDAĞLARI’NDA KATLIAM

Kazdağları’nın yüzde 79’u madene karşı yok olma tehlikesi altında. Türkiye Ormancılar Derneği verilerine göre, daha önce bölgede altın arama faaliyeti yürüten Kanadalı Alamos Gold ve alt firması olan Doğu Biga Madencilik’in çalışmaları sırasında 350 bin ağaç kesildi. Çanakkale ve Balıkesir için geçen yıl 32 “ÇED gerekli değildir” kararı çıktı.