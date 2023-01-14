CHP'li Gökhan Zeybek AVM önünde eylem yaptı: Milyonlarca dolarlık rant
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in yöneticisi olduğu Kiler Holding’in borcuna karşılık olarak bir kısmını 100 milyon dolara Halkbank’a sattığı Sapphire AVM’nin tamamını 48 milyon dolara bankadan geri almasını AVM önünde protesto etti.
CHP'li Zeybek, “Yapılan işlem hukuka da vicdana da aykırıdır. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacaktır. Sırtını iktidara dayamış, hele hele halka hizmet etmek yükümlülüğünde olan bir milletvekilinin bu gücünü kullanarak milyonlarca dolarlık bir rantı, bir kalemde, bir imzada üzerine geçirmesini asla kabul etmiyoruz” dedi.
‘EN BÜYÜK YOLSUZLUKTU’
AVM’nin bulunduğu yerin İstanbul İmar Yönetmeliği’ne göre bir parsel üzerinde, en fazla 3 emsal yapılması gerekirken söz konusu yerin 13 emsali olduğunu belirten Zeybek, şöyle konuştu:
“Ciddi bir kamu zararı oluşmuştur. Nasıl ki Türk Telekom yolsuzluğunda ülke 4.5 milyar dolarlık tarihin en büyük yolsuzluğuyla karşılaşmıştı. Arkasından Demirören Grubu’na verilen yeşil alan karşılığı teminat gösterilerek 750 milyon dolarlık kredi geri ödenememişti. Şimdi de Türkiye’nin en değerli kurumlarından birisi olan Halkbank üzerinden bir AKP milletvekilinin şirketine açıkça milyonlarca dolarlık bir rant sağlanmaktadır.”
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