Yaşam savunucuları Deştin'deki çimento fabrikasına karşı nöbette

Deştin'de yapılmak istenen çimento fabrikasına karşı eylemlerini sürdüren yurttaşlar bugün de mahkeme önünde buluşarak taleplerini dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 18:16
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Muğla Yatağan’daki Deştin köyünde yapımına başlanan çimento fabrikasına karşı köylülerin direnişi sürüyor. Açılan davada atanan bilirkişi heyetinin ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı uygun değildir’ raporuna karşın Muğla İdare Mahkemesi henüz yürütmeyi durdurma kararı vermedi.

ADALET NÖBETİ SÜRÜYOR

Duruma tepki gösteren Deştin Çevre Platformu ve Bayır Çevre Komitesi de mahkeme önündeki ‘Adalet nöbetini’ sürdürüyor. Bugün de mahkeme önünde toplanan köylülere ekoloji örgütlerinden de destek geldi. Akbelen Ormanı’nı korumak için yıllardır mücadele veren Akbelenlilerin yanı sıra, İklim Adaleti Koasliyonu ve Ekoloji Birliği de direnişe destek verdi. Nöbet alanında yapılan konuşmaların ardından yurttaşlar alanda zeybek de oynadı. 


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çimento Yatağan Çevre

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