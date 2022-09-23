Yavru sincabı biberonla besleyip battaniyede uyutuyorlar
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaralı halde bulunan yavru sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği görevlilerince biberonla beslenip battaniyede uyutularak adeta bebek gibi bakılıyor.
Kahramanmaraş'ta ormanlık bölgesinde yaralı bir sincap yavrusu bulan yurttaşlar, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Göksun Şefliğine teslim etti.
DKMP görevlileri, ilk olarak yavru sincabın yaralarını tedavi ederek eski sağlığına kavuşturdu. Yavru sincabın, doğada yaşayacak duruma gelene kadarki yeni yuvası ise özenle hazırlandı.
DKMP şefliği personeli, bu süre zarfında yavru sincabın uyuması için bir kutuya battaniye sererek yatak yaptı. Şefliğin adeta maskotu haline gelen minik sincap, acıktığında da bebek gibi biberonla besleniyor.
Yavru sincap, şeflik personeli tarafından bakıldıktan sonra doğal yaşamına geri dönecek.
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