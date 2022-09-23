Yavru sincabı biberonla besleyip battaniyede uyutuyorlar

23 Eylül 2022 Cuma, 15:29

Kahramanmaraş'ta ormanlık bölgesinde yaralı bir sincap yavrusu bulan yurttaşlar, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Göksun Şefliğine teslim etti.

DKMP görevlileri, ilk olarak yavru sincabın yaralarını tedavi ederek eski sağlığına kavuşturdu. Yavru sincabın, doğada yaşayacak duruma gelene kadarki yeni yuvası ise özenle hazırlandı.

DKMP şefliği personeli, bu süre zarfında yavru sincabın uyuması için bir kutuya battaniye sererek yatak yaptı. Şefliğin adeta maskotu haline gelen minik sincap, acıktığında da bebek gibi biberonla besleniyor.

Yavru sincap, şeflik personeli tarafından bakıldıktan sonra doğal yaşamına geri dönecek.



