Blue Sky Studios’tan Buz Devri’ne sincap Scrat’lı veda: Palamuta kavuştu

14 Nisan 2022 Perşembe, 10:54

34 yıldır animasyon sektöründe varlık gösteren Blue Sky Studios, stüdyonun yeni sahibi The Walt Disney Company'nin kararıyla 10 Nisan 2021 tarihinde beklenmedik bir şekilde durma noktasına geldi. Ancak Buz Devri serisine hayat veren Blue Sky Studios'un mirası ''Scrat Masalları'' ismiyle yaşamaya devam edecek. 'Scrat Masalları' dün itibariyle Disney+ ekranlarında gösterime girdi.

Pastemagazine.com'da yer alan habere göre şirketin kurucu ortaklarından Chris Wedge, şirketin hikayesini anlattı. Wedge'e göre bu sürecin sonuna gelinse de sincap Scrat'ın ömrü uzamış oldu.

SON VEDA

Blue Sky Studios çizerleri yayınladıkları son videoda sincap Scrat'ın yıllardır türlü aksiliklerle yiyemediği palamuta kavuştuğu bir video paylaştı.

İşte o video: