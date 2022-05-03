Kraker yiyen sincap, objektife yansıdı
Video Haberler
- Belediyenin ek hizmet binasında yangın
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Karadeniz'de patlama sesiyle gelen mayın tedirginliği
- İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
- Sosyal medyada yayın yaparken 'fırına' girdi
- Kiracı olarak girdiği evi soydu
- Bakanlık zeytin yönetmeliğini savundu
- Bursa’da korkutan yangın!
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- Avcılar'da atık deposunda korkutan yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i
- AKP'de 'yorgunluk' istifası
- Sedat Peker, Erdoğan ile helalleşme videosu çekecek mi?
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Hakaretin perde arkası
- Özel'den, Turan'a çok sert yanıt
- Verilen sözleri hatırlattı, Erdoğan'a yüklendi
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- O sözlere açıklama geldi
- AKP'li Bülent Turan muhalefeti hedef aldı