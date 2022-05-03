Kraker yiyen sincap, objektife yansıdı

03 Mayıs 2022 Salı, 15:57
<p>Tunceli kırsalında çekim yapan doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, bir sincap yuvasına denk geldi.</p>

Tunceli kırsalında çekim yapan doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, bir sincap yuvasına denk geldi.

<p>Ardından Özdemir yuvanın önüne kraker bıraktı. Yuvasından çıkan sincap bırakılan krakerleri yemeye başladı. Özdemir ise o anları görüntüledi.</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8aipon?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

Ardından Özdemir yuvanın önüne kraker bıraktı. Yuvasından çıkan sincap bırakılan krakerleri yemeye başladı. Özdemir ise o anları görüntüledi.

<p>Bir süre krakeri yiyen sincap, daha sonra yuvasına geri girdi. </p>

Bir süre krakeri yiyen sincap, daha sonra yuvasına geri girdi. 

Tunceli

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