Yenilenebilir enerji adı altında rant

Yayınlanma: 21.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.09.2024 - 04:00

Vega Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Şirketi, İzmir’in Çeşme ilçesine güneş enerjisi santralı (GES) dikmek için başlatılan ÇED süreci kapsamında yapılması gereken halkın katılımı toplantısı gerçekleşmedi. Doğal SİT alanı ve tarım arazilerinin de içinde olduğu 5.81 hektarlık alana toplam 18 bin 613 adet panel dikmeyi planlayan şirket ve bakanlık yetkililer toplantıya gelmedi. Yöre halkı ve çevreciler projeye karşı eylem yaptı. Yenilenebilir enerji adı altında ilçenin ranta açıldığını aktaran Av. Seher Gacar, “Çeşme’de nadir kalan doğal yaşam alanları, tarım arazileri, doğal sit alanları her gün yeni bir bahane ile yok edilmektedir” dedi.