Yeşil kalkınma için 23 başlık belirlendi

Yayınlanma: 22.02.2025 - 17:12

Güncelleme: 22.02.2025 - 17:50

Türkiye’nin Eylül 2021’de açıkladığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda yol haritası ortaya çıkıyor. 2024’te başlayan yol haritasında 23 başlık belirlendi. 5’i tamamlandı 4’ü için toplantı yapıldı. 210 katılımcının katılımıyla dört ulusal girişim için daha çalışma grupları oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu koordinasyonunda, akademi, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan çalışma grupları belirlenerek "23 Ulusal Girişim Başlığı" kapsamında teknoloji yol haritaları hazırlanmaya başlanmıştı.

2024 yılı itibarıyla toplam 354 uzman ismin katkısıyla “Füzyon Teknolojileri”, “Yerli Kaynaklardan ve Atıklardan Kritik ve Stratejik Hammaddeler”, “Yeni Nesil Ray Ötesi Sistemler”, “Dijital Tarım Teknolojileri” ve “Tuzlu Su Arıtımı ve Kullanılmış Sulardan Su Geri Kazanım Teknolojileri” alanlarında beş teknoloji yol haritası tamamlandı.

19 Şubatta ise dört yeni ulusal girişim başlığı için Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu bünyesinde yeni çalışma grupları oluşturuldu.

Bu doğrultuda, “Doğal Afetlerin Öncesi, Sırası ve Sonrası Yönetimi”, “Karaüstü, Denizüstü ve Uçan Rüzgar Enerjisi Sistemleri / Yüksek Verimli Yoğunlaştırılmış Isı Güneş Enerjisi Sistemleri”, “Entegre, Verimli, Güvenli ve Çevreye Duyarlı Akıllı Ulaşım Sistemleri” ile “Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Teknolojileri” konularında yol haritası hazırlanacak.

Yol haritalarının hazırlanmasında Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal ve üyeler Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mehmet Ali Yalçındağ ve Dr. Osman Coşkun katkı sunuyor.